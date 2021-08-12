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    «Поки ти «ніхто». Беленюк розповів про різне ставлення до спортсменів в українській збірній

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    Жан Беленюк став чемпіоном Олімпіади з другої спроби. В Ріо-206 він був другим - «Поки ти «ніхто». Беленюк розповів про різне ставлення до спортсменів в українській збірній
    Жан Беленюк став чемпіоном Олімпіади з другої спроби. В Ріо-206 він був другим
    Фото: НОК

    Володар золотої нагороди Олімпіади з’ясовує, хто з функціонерів і чим займався на Олімпіаді

    Борець греко-римського стилю, переможець Олімпіади в Токіо Жан Беленюк в інтерв’ю «Главкому» розповів, чому в збірних командах існують різні ставлення до спортсменів. В одних були на змаганнях в Японії особисті тренери, а в інших, як у Марини Килипко, яка розплакалася на камери через відсутність наставника на Іграх-2020, – ні.

    «Якщо брати ту ж ситуацію з Мариною, то, з однієї сторони, це технічна проблема, тому що це можна було вирішити легко. Але є й глобальна проблема в сприйнятті деяких чиновників щодо свого місця та місця спортсменів на олімпійських іграх. Коли це відомий спортсмен, то до нього всі ставляться з повагою і роблять все для того, щоб був результат. Якщо спортсмен поки що не показав якихось звершень, то ставлення є іншим. Ну, така от в нас, на жаль, склалася практика, – розповів Жан.

    – Якщо спортсмен не показав ще високих результатів, то вважається, що поки він «ніхто». Ось з цим треба боротися і пояснювати, що всі представники нашої делегації, в першу чергу, знаходяться на міжнародних змаганнях для того, щоб спортсмени мали комфортні умови перебування в селищі, на змаганнях, мали вчасні трансфери. А якщо на це заплющувати очі та не реагувати, то це ніколи не зникне. Я не кажу, що всі, але деякі члени делегації використовують подібні поїздки як свою власну відпустку на олімпійських іграх. Тобто поїхати, подивитися змагання, поїсти в олімпійському селищі і провести файно час. Але це не є їхнім прямим обов’язком».

    Докладніше: Жан Беленюк: Деякі члени делегації використовують поїздки на Олімпіаду як власну відпустку.

    Раніше ми проаналізували, які перспективи в нашої збірної на Іграх у Парижі-2024.

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    Теги: скандал Жан Беленюк час
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    «Поки ти «ніхто». Беленюк розповів про різне ставлення до спортсменів в українській збірній