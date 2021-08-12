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    Магучіх коментує скандал із росіянкою, поранений військовий. Новини 12 серпня за хвилину

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    Ярослава Магучіх, яка&nbsp;втрапила в скандал через обійми з росіянкою Марією Ласіцкене, вперше прокоментувала ситуацію - Магучіх коментує скандал із росіянкою, поранений військовий. Новини 12 серпня за хвилину
    Ярослава Магучіх, яка втрапила в скандал через обійми з росіянкою Марією Ласіцкене, вперше прокоментувала ситуацію
    Фото з вікдритих джерел

    «Главком» зібрав найголовніші новини за 12 серпня

    Стало відомо ім'я військового, яки загинув в зоні проведення операції Об’єднаних сил 11 серпня: 51-річний військовий Олександр Орос з Новояворівська Львівської області.

    З початку доби 12 серпня зафіксовано два порушення режиму тиші з боку бойовиків – біля селища Піски і біля Новомихайлівки, один військовий дістав вогнепальне поранення.

    Президент України Володимир Зеленський доручив підготувати засідання Ради національної безпеки і оборони.

    На Хмельниччині внаслідок буревію пошкоджено та виламано дерева більш як на 100 гектарах в Дунаєвецькому та Маківському лісництвах.

    В Україні хочуть ввести обов’язкову реєстрацію мобільних номерів: до парламентського комітету з питань цифрової трансформації передали відповідний законопроєкт.

    Ярослава Магучіх, яка втрапила в скандал через обійми з росіянкою Марією Ласіцкене, написала зворушливий пост у себе на сторінці в соцмережах.

    Колишній заступник командувача Силами спецоперацій Збройних сил, генерал запасу та ексзаступник голови РНБО Сергій Кривонос заявив, що президент Володимир Зеленський і команда воєначальників країни, які відвідували острів Зміїний, допустили помилку і порушили правила безпеки.

    Влада Києва розповіла, як працюватимуть транспортні картки під час локдауну.

    Новий керівник «Укрзалізниці» оголосив старт «Великого будівництва».

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    Теги: РНБО Володимир Зеленський президент правила безпеки Жан Беленюк влада
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    Магучіх коментує скандал із росіянкою, поранений військовий. Новини 12 серпня за хвилину