Зеленський зустрівся з великим бізнесом: хто приїхав на Банкову (фото)

Журналістам вдалося сфотографувати, як до будівлі Офісу заходили представники топ-50 українського бізнесу

До Офісу президента на вулиці Банковій у Києві прибували представники 50 найбільших бізнес-компаній України.

Журналістам УП вдалося сфотографувати, як до будівлі Офісу заходили представники топ-50 українського бізнесу. Зокрема, помітили:

дніпровського бізнесмена та колишнього народного депутата Геннадія Корбана;

народного депутата і ексголову Донецької облдержадміністрації Сергія Таруту;

колишнього народного депутата і бізнесмена Василя Хмельницького;

ексзаступника голови Адміністрації президента і колишнього генерального директора компанії «Майкрософт» в Україні Дмитра Шимкова;

гендиректора компанії «ДТЕК» Максима Тімченко;

народного депутата і харківського бізнесмена Олександра Фельдмана;

співзасновницю будівельної компанії Stolitsa Group Владиславу Молчанову.

На перетині вулиць Банкової та Лютеранської, де розташований один зі входів до Офісу президента, ЗМІ зафіксували скупчення чорних авто преміум-класу.

Зазначимо, сьогодні олігархи Ахметов та Пінчук прилетіли в Україну (відео).

Раніше стало відомо, що сьогодні о 18.00 годині має відбутися зустріч глави держави Володимира Зеленського з топовими бізнесменами країни. Зустріч буде проходити в Офісі президента

Як повідомлялося, український олігарх Рінат Ахметов зробив заяву на тлі російської агресії та загрозливих заяв Путіна. Ахметов закликає владу, бізнес і громадян України до єдності та оголошує про сплату компанією «СКМ» податків наперед на суму 1 млрд грн.

Нагадаємо, 13 лютого повідомлялося, що українські олігархи та бізнесмени залишають Україну чартерними рейсами.