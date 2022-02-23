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    Зеленський зустрівся з великим бізнесом: хто приїхав на Банкову (фото)

    Біля Офісу президента зібралися&nbsp;десятки VIP-авто - Зеленський зустрівся з великим бізнесом: хто приїхав на Банкову (фото)
    Біля Офісу президента зібралися десятки VIP-авто
    фото: УП

    Журналістам вдалося сфотографувати, як до будівлі Офісу заходили представники топ-50 українського бізнесу

    До Офісу президента на вулиці Банковій у Києві прибували представники 50 найбільших бізнес-компаній України.

    Журналістам УП вдалося сфотографувати, як до будівлі Офісу заходили представники топ-50 українського бізнесу. Зокрема, помітили:

    • дніпровського бізнесмена та колишнього народного депутата Геннадія Корбана;
    • народного депутата і ексголову Донецької облдержадміністрації Сергія Таруту;
    • колишнього народного депутата і бізнесмена Василя Хмельницького;
    • ексзаступника голови Адміністрації президента і колишнього генерального директора компанії «Майкрософт» в Україні Дмитра Шимкова;
    • гендиректора компанії «ДТЕК» Максима Тімченко;
    • народного депутата і харківського бізнесмена Олександра Фельдмана;
    • співзасновницю будівельної компанії Stolitsa Group Владиславу Молчанову.

    На перетині вулиць Банкової та Лютеранської, де розташований один зі входів до Офісу президента, ЗМІ зафіксували скупчення чорних авто преміум-класу.

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    Геннадій Корбан, усі фото: УП
    Василь Хмельницький (посередині)
    Сергій Тарута
    Ймовірно, Борис Колесніков
    Зеленський зустрівся з великим бізнесом: хто приїхав на Банкову (фото)
    Зеленський зустрівся з великим бізнесом: хто приїхав на Банкову (фото)
    Зеленський зустрівся з великим бізнесом: хто приїхав на Банкову (фото)
    Зеленський зустрівся з великим бізнесом: хто приїхав на Банкову (фото)
    Максим Тімченко, гендиректор ДТЕК
    Зеленський зустрівся з великим бізнесом: хто приїхав на Банкову (фото)
    Зеленський зустрівся з великим бізнесом: хто приїхав на Банкову (фото)
    Зеленський зустрівся з великим бізнесом: хто приїхав на Банкову (фото)
    Зеленський зустрівся з великим бізнесом: хто приїхав на Банкову (фото)
    Зеленський зустрівся з великим бізнесом: хто приїхав на Банкову (фото)
    фото: УП

    Зазначимо, сьогодні олігархи Ахметов та Пінчук прилетіли в Україну (відео).

    Раніше стало відомо, що сьогодні о 18.00 годині має відбутися зустріч глави держави Володимира Зеленського з топовими бізнесменами країни. Зустріч буде проходити в Офісі президента

    Як повідомлялося, український олігарх Рінат Ахметов зробив заяву на тлі російської агресії та загрозливих заяв Путіна. Ахметов закликає владу, бізнес і громадян України до єдності та оголошує про сплату компанією «СКМ» податків наперед на суму 1 млрд грн.

    Нагадаємо, 13 лютого повідомлялося, що українські олігархи та бізнесмени залишають Україну чартерними рейсами.

    Читайте також: Чому олігархи тікають, а прості українці не панікують? Психолог пояснює, як правильно реагувати на воєнну загрозу
    Теги: бізнес олігархи політика Володимир Зеленський президент Офіс президента
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    Зеленський зустрівся з великим бізнесом: хто приїхав на Банкову (фото)