Зеленський звільнив Муженка з військової служби



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Зеленський звільнив Віктора Муженка в запас

Відповідний указ був оприлюднений 2 вересня

Президент Володимир Зеленський звільнив Віктора Муженка з військової служби. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Відповідний указ був оприлюднений 2 вересня.

«Звільнити генерала армії України Муженко Віктора Миколайовича з військової служби в запас у зв'язку з проведенням організаційних заходів з правом носіння військової форми одягу», - йдеться в указі №645/2019.

21 травня президент Володимир Зеленський звільнив Віктора Муженка з посади начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних сил України. На його місце був призначений Руслан Хомчак.

Нагадаємо, Віктор Муженко 20 травня 2014 року указом виконуючого обов'язки президента України Олександра Турчинова був призначений першим заступником керівника Антитерористичного центру при СБУ. 3 липня 2014 року указом президента України Петра Порошенка Муженко був призначений начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем ЗСУ.

24 серпня 2014 року указом п'ятого президента Петра Порошенка Муженко було присвоєно військове звання генерал-полковник, 14 жовтня 2015 року Порошенко присвоїв Муженко звання генерала армії України.

У серпні Хомчак представив особовому складу нового командувача Обʼєднаних сил. Генерал-лейтенант Володимир Кравченко був призначений командувачем Об'єднаних сил Указом президента України №579 від 5 серпня 2019 року.