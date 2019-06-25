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    Зеленський звільнив Стефанчука з посади радника і призначив своїм представником у Раді

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    Руслан Стефанчук - Зеленський звільнив Стефанчука з посади радника і призначив своїм представником у Раді
    Руслан Стефанчук
    Фото: Радіо Свобода

    Указом №452 Руслана Стефанчука призначего представником президента України у Верховній Раді України

    Президент Володимир Зеленський звільнив Руслана Стефанчука з посади радника президента і призначив його представником Президента у Верховній Раді. Про це сказано в указах №451 і №452 від 25 червня.

    Указом №451 Зеленський звільнив Стефанчука з посади радника президента, а другим указом призначив його представником президента в парламенті.

    «Призначити Стефанчука Руслана Олексійовича представником президента України у Верховній Раді України», - сказано в указі №452.

    Нагадаємо, 21 травня указом №312 Зеленський призначив радником президента - представником президента в Раді Стефанчука.

    Стефанчук народився у 1975 році, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України, адвокат.

    Був головним ідеологом у штабі Зеленського під час президентських перегонів.

    Як повідомлялось, Зеленський звільнив усе керівництво Адміністрації президента та зробив їх керманичами Офісу.

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