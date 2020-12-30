Земляни зможуть побачити чотири затемнення у 2021 році

Два сонячних і два місячних затемнення стануться у 2021 році

Одне із затемнень можна буде спостерігати і в Україні

У 2021 році жителі різних куточків Землі зможуть спостерігати два сонячних і два місячних затемнення.

Так, затемнення можна буде спостерігати у таких місцях:

26 травня – повне місячне затемнення. Його буде видно у Східній Азії, Австралії, Тихому океані, Північній і Південній Америці.

10 червня – кільцеподібне сонячне затемнення. Його максимальну фазу зможуть побачити на території Канади, Гренландії і Росії. Часткове затемнення спостерігатимуть у Північній Америці, Європі та Азії, у тому числі і в Україні.

19 листопада – часткове місячне затемнення. Його буде видно у Північній і Південній Америці, Східній Азії, Австралії, Тихому океані.

4 грудня – повне сонячне затемнення у районі Антарктиди. Частково його зможуть спостерігати в Антарктиці, Південній Африці та на півдні Атлантики.

Місячне затемнення настає, коли Місяць входить у конус тіні від Землі. Воно буває повним, коли супутник повністю входить у тінь Землі, і частковим – коли Місяць входить тільки у півтінь планети.



Необхідними умовами настання місячного затемнення є повний місяць і близькість Місяця до вузла її орбіти.

Сонячне затемнення відбувається, коли Місяць повністю або частково закриває Сонце від спостерігача на Землі. Сонячне затемнення можливо тільки у молодика, коли сторона Місяця, повернена до Землі, не освітлена, і саме небесне тіло не видно.



При повному сонячному затемненні можна спостерігати планети і яскраві зорі, а також сонячну корону, яку зазвичай не видно.

Під час кільцеподібного затемнення Місяць перебуває на більшій відстані від Землі, ніж під час повного затемнення, і конус тіні проходить над земною поверхнею, не досягаючи її.

Нагадаємо, що Китай запустив супутник для дослідження космічного середовища.