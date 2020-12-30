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    Земляни зможуть побачити чотири затемнення у 2021 році

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    Два сонячних і два місячних затемнення стануться у 2021 році - Земляни зможуть побачити чотири затемнення у 2021 році
    Два сонячних і два місячних затемнення стануться у 2021 році
    Фото з відкритих джерел

    Одне із затемнень можна буде спостерігати і в Україні

    У 2021 році жителі різних куточків Землі зможуть спостерігати два сонячних і два місячних затемнення.

    Так, затемнення можна буде спостерігати у таких місцях:

    • 26 травня – повне місячне затемнення. Його буде видно у Східній Азії, Австралії, Тихому океані, Північній і Південній Америці.
    • 10 червня – кільцеподібне сонячне затемнення. Його максимальну фазу зможуть побачити на території Канади, Гренландії і Росії. Часткове затемнення спостерігатимуть у Північній Америці, Європі та Азії, у тому числі і в Україні.
    • 19 листопада – часткове місячне затемнення. Його буде видно у Північній і Південній Америці, Східній Азії, Австралії, Тихому океані.
    • 4 грудня – повне сонячне затемнення у районі Антарктиди. Частково його зможуть спостерігати в Антарктиці, Південній Африці та на півдні Атлантики.

    Місячне затемнення настає, коли Місяць входить у конус тіні від Землі. Воно буває повним, коли супутник повністю входить у тінь Землі, і частковим – коли Місяць входить тільки у півтінь планети.

    Необхідними умовами настання місячного затемнення є повний місяць і близькість Місяця до вузла її орбіти.

    Сонячне затемнення відбувається, коли Місяць повністю або частково закриває Сонце від спостерігача на Землі. Сонячне затемнення можливо тільки у молодика, коли сторона Місяця, повернена до Землі, не освітлена, і саме небесне тіло не видно.

    При повному сонячному затемненні можна спостерігати планети і яскраві зорі, а також сонячну корону, яку зазвичай не видно.

    Під час кільцеподібного затемнення Місяць перебуває на більшій відстані від Землі, ніж під час повного затемнення, і конус тіні проходить над земною поверхнею, не досягаючи її.

    Нагадаємо, що Китай запустив супутник для дослідження космічного середовища.

    Теги: космос Україна
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