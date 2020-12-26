NASA випробувало новітній компактний всюдихід

Всюдихід має стандартизований розмір, що полегшує його доставлення у космос

Комерційний тест показав, як інвестиції NASA розвивають космічні технології

У дослідницькому центрі NASA у Флориді успішно пройшли випробування нової моделі компактного місяцехода, створеного приватною компанією.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт NASA.

«Дослідники NASA в Космічному центрі імені Кеннеді у Флориді нещодавно випробували новий роботизований всюдихід у 120-тонному контейнері із камінням та пилом реголіту, що симулює поверхню Місяця. Чотириколісний CubeRover подолав дюни абразивного пилу, розвернувся на місці після чого рухався вгору-внизу крутими стінами траншеї й провів ще понад 150 випробувань мобільності», – стверджує NASA.

Зазначається, що випробуваний всюдихід має стандартизований розмір, що полегшує його доставлення у космос.

«Комерційний розвиток малих всюдиходів дозволяє інженерам, підприємцям й науковцям випробовувати нові, наявні та ризиковані концепти спершу на Землі, а потім – на Місяці. Всюдиходи CubeRovers першими продемонстрували ряд можливостей, таких як перезарядження від централізованого джерела живлення у середовищі реголіту, відновлення поверхневих матеріалів й створення локальної комунікаційної інфраструктури», – пояснює космічне агентство.

NASA стверджує, що «стандартизований дизайн всюдиходу створює можливості для проведення цілого ряду місій, що розширять наукову, дослідну та комерційну діяльність на Місяці».

«Всюдиходи CubeRovers легкі (близько 4,5 кг), та мають відносно низькі витрати на запуск та розробку. Це суттєво знижує затрати на політ й робить CubeRovers ідеальною платформою для місій із демонстрації технологій», – розповів Майк Провензано, директор із планетарної мобільності компанії Astrobotic, яка створила всюдихід.

У агентстві нагадали, що в рамках програми «Артеміда» планує вже з наступного року розпочати регулярний запуск десятків наукових експериментів та технологій на поверхню Місяця, а у 2024 році доправити до супутника Землі людину.

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