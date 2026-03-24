Жіноче «Класичне» чемпіонату України зірвав учасник Ліги чемпіонів

Центральний поєдинок елітного футбольного дивізіону не відбувся з банальної причини

Полтавська «Ворскла» не приїхала на матч чемпіонської групи жіночої Вищої ліги проти харківського «Металіста 1925». Про це повідомляє «Главком» із посилання на Tribuna.com.

Вітчизняні гранди повинні були зустрітися у рамках другого туру другого етапу сезону. Поєдинок був запланований на вівторок, 24 березня, у Щасливому на Київщині. Проте, футболістки «Ворскли» на поєдинок не з'явилися.

Головний тренер «зелено-білих» Євген Кравченко пояснив неявку полтавок. «Ворскла» не змогла виїхати на матч, оскільки клуб не забезпечив транспорт. Автобус колективу не заправили.

«Команда була на стадіоні, як і заплановано за розкладом. О 6-й ранку планувався виїзд, але в автобусі не було палива – нам сказали, що виїзду не буде. Більше коментарів поки не можу дати», – заявив Кравченко.

Першою про неявку «Ворскли» повідомила захисниця «Металіста 1925» Анна Петрик. У власному Telegram-каналі вона поспівчувала суперницям, які були готові конкурувати з принциповим опонентом. Натомість керівництво клубу, за словами Петрик, «пробило дно».

«Уявити не можу, що зараз відчувають гравці, які прийшли на виїзд, а їм повідомляють таку «чудову» новину. Сил вам та терпіння, дівчата. Команда, яка пів року тому грає в Лізі Чемпіонів, у Кубку Європи, зараз опиняється в таких умовах. Це жах», – написала футболістка.

Перед зірваним поєдинком лідером Вищої ліги був «Металіст 1925». В активі харків'янок було 51 очко. Полтавки відставали на п'ять пунктів і зіграли на матч більше. У попередньому сезоні «Ворскла» стала чемпіоном, а футболістки «Металіста 1925» здобули срібні нагороди.

Фінансові проблеми «Ворскли» пов'язують з нелегкою долею почесного президента клубу Костянтина Жеваго. Днями адвокати бізнесмена прокоментували вручення йому підозри. Функціонеру інкримінують створення та керівництво злочинною організацією, розтрата майна в особливо великих розмірах та легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом.

