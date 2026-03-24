Головна Новини
search button user button menu button

Жіноче «Класичне» чемпіонату України зірвав учасник Ліги чемпіонів

Антон Федорців
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Полтавки не змогли виїхати на матч Вищої ліги
фото: ФК «Ворскла»

Центральний поєдинок елітного футбольного дивізіону не відбувся з банальної причини

Полтавська «Ворскла» не приїхала на матч чемпіонської групи жіночої Вищої ліги проти харківського «Металіста 1925». Про це повідомляє «Главком» із посилання на Tribuna.com.

Вітчизняні гранди повинні були зустрітися у рамках другого туру другого етапу сезону. Поєдинок був запланований на вівторок, 24 березня, у Щасливому на Київщині. Проте, футболістки «Ворскли» на поєдинок не з'явилися.

Головний тренер «зелено-білих» Євген Кравченко пояснив неявку полтавок. «Ворскла» не змогла виїхати на матч, оскільки клуб не забезпечив транспорт. Автобус колективу не заправили.

«Команда була на стадіоні, як і заплановано за розкладом. О 6-й ранку планувався виїзд, але в автобусі не було палива – нам сказали, що виїзду не буде. Більше коментарів поки не можу дати», – заявив Кравченко.

Першою про неявку «Ворскли» повідомила захисниця «Металіста 1925» Анна Петрик. У власному Telegram-каналі вона поспівчувала суперницям, які були готові конкурувати з принциповим опонентом. Натомість керівництво клубу, за словами Петрик, «пробило дно».

«Уявити не можу, що зараз відчувають гравці, які прийшли на виїзд, а їм повідомляють таку «чудову» новину. Сил вам та терпіння, дівчата. Команда, яка пів року тому грає в Лізі Чемпіонів, у Кубку Європи, зараз опиняється в таких умовах. Це жах», – написала футболістка.

Перед зірваним поєдинком лідером Вищої ліги був «Металіст 1925». В активі харків'янок було 51 очко. Полтавки відставали на п'ять пунктів і зіграли на матч більше. У попередньому сезоні «Ворскла» стала чемпіоном, а футболістки «Металіста 1925» здобули срібні нагороди.

Фінансові проблеми «Ворскли» пов'язують з нелегкою долею почесного президента клубу Костянтина Жеваго. Днями адвокати бізнесмена прокоментували вручення йому підозри. Функціонеру інкримінують створення та керівництво злочинною організацією, розтрата майна в особливо великих розмірах та легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом.

Нагадаємо, зірка збірної України Ніколь Козлова зазнала важкої травми коліна. У поєдинку кваліфікації до ЧС-2027 проти Англії вона порвала «хрести» до ЧС-2027. Нападниця не повернеться на поле в нинішньому сезоні.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат України ФК Ворскла ФК «Металіст 1925» жіночий футбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua