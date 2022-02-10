Жириновський, попри критичний стан, відмовляється від штучної вентиляції легень

Раніше політик повідомляв, що щепився проти коронавірусу вже вісім разів

Політика було госпіталізовано через різке погіршення стану внаслідок коронавірусної хвороби

Відомий своїми антиукраїнськими висловлюваннями російський політик Володимир Жириновський, що наразі перебуває у Центральній клінічній лікарні Москви із коронавірусом, відмовляється лікуватися, та, попри важкий стан, не погоджується на підключення до апарату штучної вентиляції легень. Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

Для того, щоб підключити політика до апарату, лікарям доводиться давати йому заспокійливі препарати.

Також повідомляється, що лікарі відзначають погіршення стану політика, адже перебіг хвороби ускладняється наявною у Жириновського супутньою недугою – цукровим діабетом.

«У політика прогресує дихальна недостатність, сатурація 90-91%. При цьому він вважає себе здоровим, рветься працювати і противиться лікуванню – щоб продовжувати неінвазивну вентиляцію легень, йому дають заспокійливе», – повідомляють в Telegram-каналі.

Нагадаємо, 9 лютого російські ЗМІ повідомили, що одіозного російського політика, Володимира Жириновського було госпіталізовано у тяжкому стані із симптомами коронавірусу.

Пізніше з’явилася інформація, що стан політика оцінюється як критичний.

Зазначимо, що скандально відомий російський політик Володимир Жириновський з 2014 року активно підтримував окупацію Криму та Донбасу, а також допомагав бойовикам так званих ЛНР та ДНР, передаючи їм гроші та навіть автомобільну техніку. Останні заяви Жириновського на тлі скупчення російських військ біля кордонів України також були досить кровожерливими.

Читайте також: