Жириновський, попри критичний стан, відмовляється від штучної вентиляції легень
Політика було госпіталізовано через різке погіршення стану внаслідок коронавірусної хвороби
Відомий своїми антиукраїнськими висловлюваннями російський політик Володимир Жириновський, що наразі перебуває у Центральній клінічній лікарні Москви із коронавірусом, відмовляється лікуватися, та, попри важкий стан, не погоджується на підключення до апарату штучної вентиляції легень. Про це повідомляє Telegram-канал Mash.
Для того, щоб підключити політика до апарату, лікарям доводиться давати йому заспокійливі препарати.
Також повідомляється, що лікарі відзначають погіршення стану політика, адже перебіг хвороби ускладняється наявною у Жириновського супутньою недугою – цукровим діабетом.
«У політика прогресує дихальна недостатність, сатурація 90-91%. При цьому він вважає себе здоровим, рветься працювати і противиться лікуванню – щоб продовжувати неінвазивну вентиляцію легень, йому дають заспокійливе», – повідомляють в Telegram-каналі.
Нагадаємо, 9 лютого російські ЗМІ повідомили, що одіозного російського політика, Володимира Жириновського було госпіталізовано у тяжкому стані із симптомами коронавірусу.
Пізніше з’явилася інформація, що стан політика оцінюється як критичний.
Зазначимо, що скандально відомий російський політик Володимир Жириновський з 2014 року активно підтримував окупацію Криму та Донбасу, а також допомагав бойовикам так званих ЛНР та ДНР, передаючи їм гроші та навіть автомобільну техніку. Останні заяви Жириновського на тлі скупчення російських військ біля кордонів України також були досить кровожерливими.