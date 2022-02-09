ЗМІ: Жириновського госпіталізовано із коронавірусом попри вісім зроблених щеплень

Політик, відомий своїми скандальними заявами, зокрема, щодо України, раніше хвалився тим, що зробив вже вісім щеплень проти коронавірусу

Російська політична партія ЛДПР наразі спростовує інформацію про госпіталізацію свого лідера

Одіозного російського політика, депутата багатьох скликань Держдуми РФ та лідера політичної партії ЛДПР Володимира Жириновського 9 лютого, нібито, було госпіталізовано у тяжкому стані із симтомами коронавірусу та 60-70% ураження легень. Про це повідомили російські ЗМІ.

Як зазначають видання «Интерфакс» та «РИА Новости», лідер ЛДПР опинився у Центральній клінічній лікарні Москви. При цьому повідомляється, що стан 75-рячного політика оцінюється як тяжкий.

Водночас у пресслужбі партії ЛДПР спростували повідомлення про госпіталізацію Жириновського та заявили, що він почувається добре і продовжує працювати.

Раніше в етері однієї з російських радіостанцій Володимир ириновський заявив, що зробив уже вісім щеплень від коронавірусу. У грудні у своєму Telegram Жириновський розповідав, що для перших трьох щеплень він використав вакцину «Супутник V», потім тричі щепився «ЕпіВакКороною», а для сьомої і восьмої доз обрав «КовіВак».

Зазначимо, що скандально відомий російський політик Володимир Жириновський з 2014 року активно підтримував окупацію Криму та Донбасу, а також допомагав бойовикам так званих ЛНР та ДНР, передаючи їм гроші та навіть автомобільну техніку. Останні заяви Жириновського на тлі скупчення російських військ біля кордонів України також були досить кровожерливими.

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