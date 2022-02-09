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    ЗМІ: Жириновського госпіталізовано із коронавірусом попри вісім зроблених щеплень

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    Політик, відомий своїми скандальними заявами, зокрема, щодо України, раніше хвалився тим, що зробив вже вісім щеплень проти коронавірусу - ЗМІ: Жириновського госпіталізовано із коронавірусом попри вісім зроблених щеплень
    Політик, відомий своїми скандальними заявами, зокрема, щодо України, раніше хвалився тим, що зробив вже вісім щеплень проти коронавірусу
    фото: korrespondent.net

    Російська політична партія ЛДПР наразі спростовує інформацію про госпіталізацію свого лідера

    Одіозного російського політика, депутата багатьох скликань Держдуми РФ та лідера політичної партії ЛДПР Володимира Жириновського 9 лютого, нібито, було госпіталізовано у тяжкому стані із симтомами коронавірусу та 60-70% ураження легень. Про це повідомили російські ЗМІ.

    Як зазначають видання «Интерфакс» та «РИА Новости», лідер ЛДПР опинився у Центральній клінічній лікарні Москви. При цьому повідомляється, що стан 75-рячного політика оцінюється як тяжкий.

    Водночас у пресслужбі партії ЛДПР спростували повідомлення про госпіталізацію Жириновського та заявили, що він почувається добре і продовжує працювати.

    Раніше в етері однієї з російських радіостанцій Володимир ириновський заявив, що зробив уже вісім щеплень від коронавірусу. У грудні у своєму Telegram Жириновський розповідав, що для перших трьох щеплень він використав вакцину «Супутник V», потім тричі щепився «ЕпіВакКороною», а для сьомої і восьмої доз обрав «КовіВак».

    Зазначимо, що скандально відомий російський політик Володимир Жириновський з 2014 року активно підтримував окупацію Криму та Донбасу, а також допомагав бойовикам так званих ЛНР та ДНР, передаючи їм гроші та навіть автомобільну техніку. Останні заяви Жириновського на тлі скупчення російських військ біля кордонів України також були досить кровожерливими.

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    Теги: Росія Володимир Жириновський коронавірус
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    ЗМІ: Жириновського госпіталізовано із коронавірусом попри вісім зроблених щеплень