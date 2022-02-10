Жириновського підключили до ШВЛ – стан критичний
Помічники політика кажуть, що він робив щеплення від коронавірусу сім разів
75-річний російський політик-пропагандист Володимир Жириновський заразився коронавірусом ще два тижні тому, але хвороба протікала у легкій формі. На вихідні стало значно гірше, тому його екстрено госпіталізували до ЦКЛ. Про це повідомили російські ЗМІ.
«Наразі Жириновський знаходиться на ШВЛ, у нього 50-75% ураження легень. До нього перестали пускати помічників. Стан політика оцінюється як тяжкий», – розповідає джерело у партії Жириновського.
На прохання Інтерфаксу прокоментувати повідомлення про те, що у Жириновського уражено 50-75% легенів, джерело агентства відповіло: «Так, ураження легенів серйозне».
Раніше помічники помічники заперечували погане самопочуття Жириновського і казали, що він у чудовій формі. Нібито допомагають щеплення, яке він зробив аж сім разів, тому нічого страшного з ним статися не може.
Зазначимо, що скандально відомий російський політик Володимир Жириновський з 2014 року активно підтримував окупацію Криму та Донбасу, а також допомагав бойовикам так званих ЛНР та ДНР, передаючи їм гроші та навіть автомобільну техніку. Останні заяви Жириновського на тлі скупчення російських військ біля кордонів України також були досить кровожерливими.