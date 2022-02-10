Жириновського підключили до ШВЛ – стан критичний

Помічники політика кажуть, що він робив щеплення від коронавірусу сім разів

75-річний російський політик-пропагандист Володимир Жириновський заразився коронавірусом ще два тижні тому, але хвороба протікала у легкій формі. На вихідні стало значно гірше, тому його екстрено госпіталізували до ЦКЛ. Про це повідомили російські ЗМІ.

«Наразі Жириновський знаходиться на ШВЛ, у нього 50-75% ураження легень. До нього перестали пускати помічників. Стан політика оцінюється як тяжкий», – розповідає джерело у партії Жириновського.

На прохання Інтерфаксу прокоментувати повідомлення про те, що у Жириновського уражено 50-75% легенів, джерело агентства відповіло: «Так, ураження легенів серйозне».

Раніше помічники помічники заперечували погане самопочуття Жириновського і казали, що він у чудовій формі. Нібито допомагають щеплення, яке він зробив аж сім разів, тому нічого страшного з ним статися не може.

Зазначимо, що скандально відомий російський політик Володимир Жириновський з 2014 року активно підтримував окупацію Криму та Донбасу, а також допомагав бойовикам так званих ЛНР та ДНР, передаючи їм гроші та навіть автомобільну техніку. Останні заяви Жириновського на тлі скупчення російських військ біля кордонів України також були досить кровожерливими.

Читайте також: