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Втрати ворога станом на 5 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Втрати ворога станом на 5 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 10541 танків
скриншот з відео

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1390 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 5 квітня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 5 квітня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 5 квітня втратила:

  • особового складу ‒ близько 922340 (+1390) осіб,
  • танків ‒ 10541 (+13) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 21952 (+20) од,
  • артилерійських систем – 25730 (+67) од,
  • РСЗВ – 1350 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 1124 (+1) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 335 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 31778 (+105),
  • крилаті ракети ‒ 3123 (+0),
  • кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 42954 (+113) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3788 (+1).
Втрати ворога станом на 5 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ фото 1

Активність флоту окупантів станом на 5 квітня

  • У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатої ракети «Калібр», загальним залпом до чотирьох ракет;
  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Середземному морі три ворожі кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 26 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 12 суден, з них дев'ять продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 8 суден.. 
Втрати ворога станом на 5 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ фото 2

Як відомо, триває 1137-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: окупанти Генштаб втрати ворог

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