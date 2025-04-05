Втрати ворога станом на 5 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1390 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 5 квітня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 5 квітня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 5 квітня втратила:
- особового складу ‒ близько 922340 (+1390) осіб,
- танків ‒ 10541 (+13) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21952 (+20) од,
- артилерійських систем – 25730 (+67) од,
- РСЗВ – 1350 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1124 (+1) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 31778 (+105),
- крилаті ракети ‒ 3123 (+0),
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 42954 (+113) од,
- спеціальна техніка ‒ 3788 (+1).
Активність флоту окупантів станом на 5 квітня
- У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатої ракети «Калібр», загальним залпом до чотирьох ракет;
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- в Середземному морі три ворожі кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 26 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 12 суден, з них дев'ять продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 8 суден..
Як відомо, триває 1137-й день повномасштабної війни в Україні.
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