Екстренер «Малаги» Санчес, якого звільнили через інтимне відео, подав до суду на клуб



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Іспанський фахівець вимагає компенсацію в розмірі € 600 тис. за ймовірний моральний збиток, заподіяний йому в зв'язку зі звільненням

Колишній тренер «Малаги» Віктор Санчес вимагає від клубу компенсацію за звільнення, повідомляє AS.

Нагадаємо, клуб спочатку усунув, а потім звільнив головного тренера, так як в Інтернет потрапило інтимне відео, на якому можна помітити оголеного фахівця. Воно було вкрадено з месенджера Санчеса і опубліковано в інтернеті. Іспанець відправив відео в особистому чаті.

Сам же фахівець сказав, що постраждав через втручання в його особисте життя. Санчес заявив, що його шантажують і вимагають грошей за відео.

За інформацією джерела, іспанський фахівець вимагає компенсацію в розмірі € 600 тис. за ймовірний моральний збиток, заподіяний йому в зв'язку зі звільненням з клубу. Тренер звернувся до суду, слухання призначено на 19 лютого.

«Малага» знаходиться на 18-му місці в турнірній таблиці другого дивізіону чемпіонату Іспанії. Клуб набрав 28 очок в 26 турах.