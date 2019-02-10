Воротар «Львова» забив у товариському матчі з румунською «Тімішоарою»



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Українські клуби продовжують підготовку до весняної частини сезону-2018/2019. Один з них, футбольний клуб «Львів», сьогодні у Туреччині розгромив 3:0 румунську «Тімішоару».

Цікаво, що з гравців, яких сьогодні виставляв наставник «міщан» Юрій Бакалов, можна ідентифікувати лише п’ять прізвищ — воротар Бандура, Мартан і Приймак грали в основі, а Янчак і Араужо виходили на заміни. Решта учасників матчу із львівського боку — футболісти, які перебувають на перегляді і прізвища яких клуб наразі тримає в таємниці.

Двоє з цих «ноунеймів» забили у зустрічі другий і третій м’ячі. А відкрив рахунок на 19-й хвилині з пенальті... воротар Олександр Бандура, який реалізував пенальті.