Ніякі політичні впливи на Белінгкет та спроби змінити зміст фільму не спрацюють, там буде сказано правд

За даними джерел Цензор.Нет, вихід першої частини розслідування Белінгкет про спецоперацію по захопленню російських терористів та її провал Белінгкет переніс на кінець квітня.

Причин кілька.

По-перше, 4 квітня розслідувач та автор фільму Хрісто Грозєв другий раз відвідав Україну для того, щоб записати коментарі деяких учасників спецоперації, які тільки зараз погодились дати свідчення.

По-друге, нові свідки проведення спецоперації знайшлись не тільки в Україні. Так, будуть дуже резонансні підтвердження.

По-третє, виникли деякі питання безпеки деяких учасників, на вирішення яких потрібен час.

Думаю, що після виходу фільму та тих ефектних доказів та свідчень, які в фільмі будуть продемонстровані, це буде ще один дуже резонансний творчій успіх Белігнкет.

Наскільки мені відомо, Белінгкет не збирається досліджувати політичні проблеми української влади та інших країн, що приймали участь у спецоперації. Досліджуються факти, які підлягають публічній експертизі та перевірці з відкритих джерел та баз даних, до яких можна знайти доступ.

Ніякі політичні впливи на Белінгкет та спроби змінити зміст фільму не спрацюють, там буде сказано правду.

Але оскільки голова Офісу президента Андрій Єрмак виступав на телеефірі та ввів в оману громадян, що ніби-то «спецоперації не було», а разом з ним брехала багато місяців уся пропаганда ОП, фільм стане моральним ударом для влади. Суспільство побачить, що спецоперація була, і вона могла завершитись успіхом. Цей фільм дійсно стане важливою доказовою базою у справі про державну зраду у керівництві країни.

Так що прийде час, і усі керівники, які на камери кажуть про захист країни, а насправді злили ворогу інформацію про захоплення 28 терористів, ще будуть відповідати на суді з допомогою розслідування Белінгкет.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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