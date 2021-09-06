Стало відомо, де в Україні радіаційний фон вищий за Чорнобильську зону

Завод зі збагачення урану на Дніпропетровщині не працює вже майже 30 років

У місті Кам'янське Дніпропетровської області на території закритого Придніпровського хімічного заводу (ПХЗ) в будівлях, що руйнуються, розміщено старі цехи з радіоактивно зараженим обладнанням та радіоактивною пульпою. Про це у своєму блозі на Youtube розповів журналіст Денис Казанський.

Завод працював із 1948 до 1992 року. Весь цей час ядерні відходи звалювали просто в яри та балки, а радіоактивний пил розносився з вітром з території заводу на найближчі селища. Сьогодні уздовж траси можна побачити одразу декілька таких звалищ.

У 1992 році всі цехи, пов'язані з переробленням урану, зупинили виробництво. Але при цьому в них так і залишилося заражене обладнання з радіоактивною пульпою. Фактично, виробництво не зупинили за всіма правилами, а просто кинули.

Територія заводу огороджена стіною й охороняється, діє суворий пропускний режим, і до приміщень так просто не потрапити. Але разом з тим будівлі просто продовжують руйнуватися. За усередненими оцінками фахівців, у такому стані вони можуть простояти безпечно ще близько 10 років.

У приміщеннях заводу радіаційний фон місцями становить 700-800 МкЗв/год (мікрозівертів на годину, безпечним вважається рівень радіації приблизно до 0,5 МкЗв/год).

Казанський підкреслює, що такий високий показник важко зустріти навіть на території, прилеглій до Чорнобильської атомної електростанції.

Нагадаємо, українців заспокоїли: радіація в зоні ЧАЕС у межах норми.

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