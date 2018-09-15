Журналісти телефонували на номер Олександра Петрова, а потрапили в Міноборони РФ



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Олександр Петров і Руслан Боширов

Олександр Петров є підозрюваним в отруєннні Скрипалів

Журналістам Патріку Рівелу з ABC News і Оліверу Керролу з Independent, які зателефонували за телефонним номером з документів Федеральної міграційної служби на Олександра Петрова, відповіли, що це номер Міноборони РФ. Про це повідомляє «Медуза».

За словами Керрола, співрозмовник поклали слухавку після питання, чи працював Олександр Петров у відомстві.

«Я зателефонував за номером телефону <...>, який «Нова газета» називає номером Міноборони. Людина, що відповіла мені о третій годині ночі, підтвердила, що я потрапив в міністерство», - написав Рівел у Twitter.

Журналістам «Медузи» додзвонитися за вказаним в документі номером не вдалося.

Нагадаємо, 5 вересня прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що в отруєнні Скрипалів звинувачують двох співробітників російської військової розвідки - Олександра Петрова і Руслана Боширова.

Міністр внутрішніх справ Великобританії заявив, що агенти ГРУ Росії, яких Британія підозрює в отруєнні Скрипалів, будуть заарештовані і притягнуті до кримінальної відповідальності Британією або її союзниками, якщо виїдуть за межі Росії.

Спільне розслідування видань The Bellingcat та The Insider підтвердило, що підозрювані Британією росіяни Олександр Петров і Руслан Боширов в отруєнні екс-розвідника РФ Сергія Скрипаля та його доньки причетні до російських спецслужб.

Як відомо, Боширов і Петров дали інтерв’ю пропагандистському ресурсу Russia Today, головний редактор якого заявила, що чоловіки самі їй подзвонили і запропонували зустріч.

Підозрювані в отруєнні Скрипаля заявили, що були в Солсбері «як туристи»

Британія відреагувала на інтерв’ю підозрюваних в отруєнні Скрипалів. МЗС Британії повторило офіційну позицію прем’єрки Британії Терези Мей та заявило, що уряд не сумнівається в тому, що підозрювані Олександр Петров та Руслан Боширов є офіцерами російської розвідки.