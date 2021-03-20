Зірка модних українських серіалів і фільмів повідомила про нещастя, яке спіткало її родину

Акторка Вероніка Лук'яненка розповіла про пожежу в будинку рідних

Згорів будинок, де жили родичі акторки з фільму «Додому»

Популярна акторка, відома зокрема по фільму «Додому», Вероніка Лукʼяненко повідомила про нещастя, що спіткало її родину.

«Друзі, у моєї сімʼї сталася біда... Згорів будинок, в якому знаходились дідусь та брат моєї мами. Слава Богу, всі живі. Дуже важкий етап для всіх нас, дуже важко прийти у себе», – написала вона.

Вероніка Лук'яненко запевняє, що врятувати з будинку нічого не вдалося

На своїй сторінці у Facebook акторка розмістила фото згарища, а також додала, що речі, документи та гроші врятувати не вдалось

Вероніка Лукʼяненко відома участю в серіалі «Школа», у неї є і головна роль у фільмі «Втікачі».

Зараз акторка вчиться в російському театральному інституті

Авторка нині навчається в Російському інституті театрального мистецтва у Москві.

Сьогодні також стало відомо про пожежу, що сталась у московському культурно-розважальному комплексі на території садиби «Ізмайлово».