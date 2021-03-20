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    Зірка модних українських серіалів і фільмів повідомила про нещастя, яке спіткало її родину

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    Акторка Вероніка Лук'яненка розповіла про пожежу в будинку рідних - Зірка модних українських серіалів і фільмів повідомила про нещастя, яке спіткало її родину
    Акторка Вероніка Лук'яненка розповіла про пожежу в будинку рідних
    Фото: Fscebook

    Згорів будинок, де жили родичі акторки з фільму «Додому»

    Популярна акторка, відома зокрема по фільму «Додому», Вероніка Лукʼяненко повідомила про нещастя, що спіткало її родину.

    «Друзі, у моєї сімʼї сталася біда... Згорів будинок, в якому знаходились дідусь та брат моєї мами. Слава Богу, всі живі. Дуже важкий етап для всіх нас, дуже важко прийти у себе», – написала вона.

    Вероніка Лук'яненко запевняє, що врятувати з будинку нічого не вдалося

    Вероніка Лук'яненко запевняє, що врятувати з будинку нічого не вдалося

    На своїй сторінці у Facebook акторка розмістила фото згарища, а також додала, що речі, документи та гроші врятувати не вдалось

    Вероніка Лукʼяненко відома участю в серіалі «Школа», у неї є і головна роль у фільмі «Втікачі».

    Зараз акторка вчиться в російському театральному інституті

    Зараз акторка вчиться в російському театральному інституті

    Авторка нині навчається в Російському інституті театрального мистецтва у Москві.

    Сьогодні також стало відомо про пожежу, що сталась у московському культурно-розважальному комплексі на території садиби «Ізмайлово».

    Теги: пожежа гроші школа документи актор будинок
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