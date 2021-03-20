Зірка модних українських серіалів і фільмів повідомила про нещастя, яке спіткало її родину
Згорів будинок, де жили родичі акторки з фільму «Додому»
Популярна акторка, відома зокрема по фільму «Додому», Вероніка Лукʼяненко повідомила про нещастя, що спіткало її родину.
«Друзі, у моєї сімʼї сталася біда... Згорів будинок, в якому знаходились дідусь та брат моєї мами. Слава Богу, всі живі. Дуже важкий етап для всіх нас, дуже важко прийти у себе», – написала вона.
На своїй сторінці у Facebook акторка розмістила фото згарища, а також додала, що речі, документи та гроші врятувати не вдалось
Вероніка Лукʼяненко відома участю в серіалі «Школа», у неї є і головна роль у фільмі «Втікачі».
Авторка нині навчається в Російському інституті театрального мистецтва у Москві.
Сьогодні також стало відомо про пожежу, що сталась у московському культурно-розважальному комплексі на території садиби «Ізмайлово».