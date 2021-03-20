У Москві горів Кремль

Пожежа сталась у культурно-розважальному комплексі на території садиби «Ізмайлово»

У Москві трапилася пожежа в Ізмайлівському кремлі. Про це повідомляють телеграм-канали «Mash» и «BAZA».

Ідеться про культурно-розважальний комплекс із виставковими майданчиками та музеями на території садиби «Ізмайлово». Це низка дерев’яних будівель.

Людей евакуювали.

Наразі пожежу локалізовано, горіли меблі, оздоблення на площі 20 квадратних метрів.

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Ізмайлівський кремль вже горів більше року тому. У вересні 2019 року пожежа виникла на першому поверсі шестиповерхового будинку «Вернісаж», причиною загоряння стало коротке замикання, постраждали вісім людей.

Раніше повідомлялося, що Управління справами президента РФ закупить 2,5 тисячі пачок презервативів та сигарети.

Навіщо відомству знадобилися засоби захисту та для якого саме з органів влади вони призначені, в описі закупівлі не зазначено.