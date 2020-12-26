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    У світі

    Помер розвідник, який більше 20 років працював подвійним агентом

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    Радянський розвідник Джордж Блейк - Помер розвідник, який більше 20 років працював подвійним агентом
    Радянський розвідник Джордж Блейк
    Фото: прес-бюро СЗР Росії

    11 листопада Джорджу Блейку виповнилося 98 років

    Розвідник Джордж Блейк, який перейшов на бік радянської розвідки з MI-6, помер на 99-му році життя. Про це повідомив керівник пресбюро Служби зовнішньої розвідки (СЗР) Росії Сергій Іванов.

    «Сьогодні не стало легендарного розвідника, полковника СЗР Росії у відставці Джорджа Блейка. Він щиро любив нашу країну, захоплювався подвигом народу у Великій Вітчизняній війні, – сказав Іванов. – Помер від старості, зупинилося серце».

    11 листопада Джорджу Блейку виповнилося 98 років. Він народився 11 листопада 1922 року в Роттердамі, служив в MI-6, але згодом перейшов на бік радянської розвідки, понад 20 років був подвійним агентом, передаючи СРСР секретні дані. Від Блейка надходили розвідувальні огляди військового міністерства Англії та дані про ступінь обізнаності англійців і американців у військових секретах СРСР. Через зраду Блейк був засуджений за шпигунство до 42-річного ув’язнення, але йому вдалося втекти та виїхати в Росію. Блейку було присвоєно звання полковника зовнішньої розвідки.


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    Теги: розвідка Росія шпигун СРСР Сергій Іванов
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