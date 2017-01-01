Зіткнення в таборі Саакашвілі: кількість постраждалих зросла до 13-ти

У результаті інциденту постраждало одинадцять правоохоронців

В результаті ранкових зіткнень між правоохоронцями та жителями наметового містечка під Верховною Радою постраждали 13 осіб. Про це повідомила прес-служба поліції Києва. «Встановлено, що у результаті інциденту постраждало одинадцять правоохоронців та двоє цивільних осіб», - дала поліція інформацію, станом на 10:00. [READ_MORE]



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Один із постраждалих активістів наметового містечка під Радою

У результаті інциденту постраждало одинадцять правоохоронців

В результаті ранкових зіткнень між правоохоронцями та жителями наметового містечка під Верховною Радою постраждали 13 осіб. Про це повідомила прес-служба поліції Києва.

«Встановлено, що у результаті інциденту постраждало одинадцять правоохоронців та двоє цивільних осіб», - дала поліція інформацію, станом на 10:00.

Нагадаємо, у середу, 6 грудня, поліція почала штурм наметів під Верховною Радою, де залишилися прихильники лідера партії «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі. Штурм почався близько 6-ї ранку і тривав півгодини. Імовірно, метою силовиків було знайти намет Михайла Саакашвілі.

В результаті зіткнень між правоохоронцями та жителями наметового містечка поранення отримали близько 10 осіб з обох сторін. Повідомлялося про чотирьох постраждалих правоохоронців.

Під час розшуку Саакашвілі в таборі мітингувальників біля Верховної Ради активісти провокували правоохоронців.

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