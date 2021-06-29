«Злощасні вибори». В Угорщині ексмер містечка маніпулювала закарпатцями

Сама Модьор Шандорне не брала участь у виборах мера у населеному пункті, міським головою став її син

В обласній прокуратурі повідомили, що колишнього голову містечка Кішпаладь в області Саболч-Сатмар-Берег Модьор Шандорне звинувачують у махінаціях, зловживаннях та втручанні у виборчий процес. Про це інформує Mukachevo.net.

За інформацією місцевих ЗМІ, перед минулими місцевими виборами у 2019 році жінка прописала у власному будинку понад 50 осіб. Це були люди із Закарпаття. Вона переконувала легковірних так само вчинити. Відповідно, закарпатці мали проголосувати на виборах за потрібного кандидата.

Угорський телеканал RTL Klub підготував резонансний матеріал про виборців, які прибули з України. Власне населення Кішпаладі за короткий час за рахунок закарпатців збільшилося втричі.

Відомо, що сама Модьор Шандорне не брала участь у виборах мера у населеному пункті, міським головою став її син Барнабаш Модьор.

Додамо, що за повідомленням Головного управління поліції Угорщини, зважаючи на покращення епідеміологічної ситуації, починаючи з середи, 23 червня 2021 року, відновлюється робота пункту пропуску «Дзвінкове – Лонья».

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