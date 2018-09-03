ЗМІ назвали ім'я охоронця, якого вбили із Захарченком



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Бойовик В'ячеслав Доценко був ліквідований разом із Олександром Захарченком

Разом із Захарченком був убитий бойовик В'ячеслав Доценко

Під час вибуху в ресторані «Сепар» в центрі окупованого Донецька, крім ватажка «ДНР» Олександра Захарченка, убитий його охоронець В'ячеслав Доценко на прізвисько Слов'ян.

Про це в Twitter повідомив блогер Necro Mancer.

За його словами, Доценко - уродженець Донецька, народився у 1974 році.

«Доценко В'ячеслав Васильович – Слов'ян (Донецьк, 07/07/74), охоронець Захарченка, загинув 31/08/18 в Донецьку під час вибуху в кафе «Сепар», – написав він.

Як відомо, 31 серпня у центрі Донецька в ресторані «Сепар» прогримів вибух, в результаті якого загинув ватажок «ДНР» Олександр Захарченко.

Окупантами, за підозрою в замаху на Захарченка затримані кілька людей - «українські диверсанти і пов'язані з ними особи».

У свою чергу в СБУ заявили, що не мають жодного відношення до ліквідації ватажка бойовиків, адже скоріш за все це результат спроби російських спецслужб усунути досить одіозну фігуру, яка вже давно заважала росіянам. За даними СБУ, за вибухом стоять або бойовики, або російські спецслужби.

Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу у зв'язку з убивством Захарченка за статтею «акт міжнародного тероризму» (стаття 361 КК РФ).

Вже відомо, що ватажок терористів «ДНР» Олександр Захарченко загинув внаслідок підриву бомби, встановленої в освітлювальному приладі.

Представник уповноваженої Верховної Ради з прав людини на Донбасі Павло Лисянський заявив, що бойовики вибили зізнання з чотирьох людей, затриманих через вбивство ватажка так званої ДНР Олександра Захарченка.

Поховали Захарченка в окупованому Донецьку 2 вересня.