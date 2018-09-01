Стало відомо, як саме підірвали Захарченка



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Фото: Reuters Наслідки вибуху в кафе

Бомба була встановлена в освітлювальному приладі, її привели в дію телефоном

Ватажок терористів «ДНР» Олександр Захарченко загинув внаслідок підриву бомби, встановленій в освітлювальному приладі. Про це повідомляє російське видання «Комерсант» з посиланням на джерела.

За даними видання, вибух в кафе «Сепар» на бульварі Пушкіна стався близько 17 години. В цей час в закладі почали збиратися високопоставлені керівники «ДНР», щоб пом'янути Йосипа Кобзона, що активно підтримував бойовиків. У зв'язку зі смертю артиста РФ в «ДНР» був оголошений триденний траур.

В результаті вибуху Захарченко отримав мінно-вибухову травму голови. Помер він в лікарні, куди його доставила з місця події охорона. Як повідомив «Комерсанту» один з колишніх керівників «ДНР» Ігор Стрєлков, ще кілька людей, в тому числі «міністр з податків і зборів ДНР» Олександр Тимофєєв («Ташкент»), отримали поранення і травми.

За попередніми даними, вибуховий пристрій був закладений в один з освітлювальних приладів, встановлених в кафе, торшер або люстру, а в дію приводився дзвінком з телефону. Донецькі «силовики» шукають можливих поплічників серед найближчого оточення ватажка «ДНР», оскільки «тільки там могли мати у своєму розпорядженні точні дані про його переміщення і плани», пише видання.

Кафе, за попередніми даними, належало начальнику охорони ватажка «ДНР». З огляду на те що в ньому часто бували ватажки бойовиків, воно ретельно охоронялося. За даними «силовиків», без допомоги «своїх» встановити бомбу в ньому було практично неможливо. При цьому передбачається, що в момент вибуху вбивця ватажка «ДНР» знаходився поруч з кафе і бачив, коли до нього прибув Захарченко. Дзвінок, який ініціював підрив, він зробив, як тільки той увійшов усередину.

Як відомо, 31 серпня у центрі Донецька в ресторані «Сепар» прогримів вибух, в результаті якого загинув ватажок «ДНР» Олександр Захарченко.

Окупантами, за підозрою в замаху на Захарченка затримані кілька людей - «українські диверсанти і пов'язані з ними особи». Їх затримали в автомобілі на проспекті Богдана Хмельницького, пишуть росіяни.

У свою чергу в СБУ заявили, що не мають жодного відношення до ліквідації ватажка бойлвиків, адже скоріш за все це результат спроби російських спецслужб усунути досить одіозну фігуру, яка вже давно заважала росіянам. За даними СБУ, за вибухом стоять або бойовики, або російські спецслужби.

В «оперативному командуванні» «ДНР» заявили, що в'їзд і виїзд в тимчасово окупований Донецьк закриті у зв'язку з вбивством ватажка бойовиків «Донецької народної республіки» Олександра Захарченко. Крім того повідомляється, що в Донецьку введено надзвичайний стан.

Нагадаємо, що Слідчий комітет РФ вже порушив кримінальну справу у зв'язку з убивством Захарченка за статтею «акт міжнародного тероризму» (стаття 361 КК РФ).

Наразі у вбивстві ватажка «ДНР» Олександра Захарченка підозрюють одного з його охоронців.

Тим часом спікер російського міністерства закордонних справ Марія Захарова повідомила, що за вбивством Захарченка може стояти «київський режим».

Загибель ватажка бойовиків «ДНР» Олександра Захарченка - це провокація, яка веде до підвищення напруженості в регіоні, заявив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.