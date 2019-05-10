ЗМІ опублікували відео моменту ДТП з російським пропагандистом Доренком



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Сергій Доренко підтримував російську анексію Криму і конфлікт на Донбасі, часто не добираючи для цього слів

За попередньою інформацією, Доренку, що їхав за кермом, стало погано з серцем

Російський телеканал «360» опублікував відео з моментом падіння з мотоцикла журналіста і кремлівського пропагандиста Сергія Доренка.

Запис, опублікований «360», зроблено з вуличної камери. На ньому видно, як мотоцикліст їде по крайній правій смузі руху. Раптово мотоцикл робить різкий віраж ліворуч, перетинає кілька смуг, виїжджає на смугу зустрічного руху і падає.

Ні з одним з автомобілів мотоцикл не зіткнувся.

За попередньою інформацією, Сергію Доренку, що їхав за кермом, стало погано з серцем, що і стало причиною аварії. Пізніше лікарі зафіксували його смерть. Пропагандисту було 59 років.

Раніше повідомлялося, що відомий журналіст Сергій Доренко помер після ДТП на Ніколоямській вулиці в Москві.

Доренко народився у 1959 році в міст Керч, в українському Криму, який нині окупований Росією. Був одним з небагатьох російських журналістів, які підтримали Помаранчеву революцію в Україні 2004 року, але останні роки підтримував політику Путіна щодо України.

Доренко займав пост головного редактора радіостанції «Говорит Москва». До цього він був ведучим російського «Первого канала», а також співпрацював з іншими російськими телеканалами і радіостанціями.

Він підтримував російську анексію Криму і конфлікт на Донбасі, часто не добираючи для цього слів.

«Зрозуміло, що Луганськ - це наша земля, - говорив він в інтерв'ю російським ЗМІ навесні 2014 року, - І з якого дива йому ставати натівської територією?....Ми докотилися до того, що землю мого діда забере НАТО. Ні, хлопці, ось цього не буде точно. Ми били і будемо бити тут завжди. Нехай ви амбали і чемпіони світу з боротьби, але це наша земля, ми вас ножичками поріжемо тут по-любому. Вам тут нема чого робити…І американці, які входять до Луганська, Донецька і Харкова повинні розуміти, що це моя земля. І я стільки скільки захочу, стільки кочергою буду ворушити у них в дупі», - стверджував пропагандист.

Трохи пізніше пан Доренко говорив, що завдяки Криму росіяни відчули себе єдиними, і що він об'єднав їх навколо російської ідеї. «Крим дав зрозуміти, що об нас не можна витирати ноги. За це також дякуємо сходу України», - говорив росіянин.

Проте, в усьому іншому Крим приніс купу проблем, визнавав кремлівський пропагандист.

«Ми повинні перебодати, задовбати Сполучені штати, щоб вони віддали нам нарешті контроль над всією Україною. Як це велося зі століть, як це і має бути. Увага, не над Кримом. Крим - це взагалі Росія. Не над сходом України. Над всією Україною. Штати мають зламатися і віддати нам Україну», - заявляв Доренко.

В одному зі своїх відео Доренко заявляв, що Росії «потрібен Київ», хаос і розруха в Україні, «народні повстання в поясі від Харкова до Одеси». А на чолі терористів в Донецьку «потрібно поставити чеченця, який вміє воювати».

Він включений в список санкцій України за антиукраїнську ксенофобську позицію щодо війни на Донбасі і незаконної анексії Криму Росією. Доренко - автор пропагандистських книжок, які заборонені в Україні.