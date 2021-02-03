Через санкції: ефір телеканалів Newsone, 112 Україна та Zik почали відключати

Так зараз виглядає телеканал Zik

Під санкції потрапив власник телеканалів Тарас Козак

У вівторок ввечері, 2 лютого, в Україні почали блокувати ефір трьох телеканалів – Newsone, «112 Україна» та Zik. Усі вони, а також їхній власник нардеп від ОПЗЖ Тарас Козак, потрапили під санкції.

Скріншот з ефіру підсанкційного телеканалу Козака-Медведчука

Зазначимо, що частина провайдерів вже відключила вищевказані телеканали, проте деякі з них, як от Newsone, поки продовжують транслюватися.

Як відомо, про запровадження санкцій проти Тараса Козака та його каналів на п’ять років йдеться в опублікованому рішенні РНБО, яке своїм указом затвердив президент України Володимир Зеленський.

Санкції проти телеканалів передбачають:

блокування активів; запобігання виведенню капіталів за межі України; зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності; заборона користування радіочастотним ресурсом України; припинення надання послуг з ретрансляції/розповсюдження телепрограм/надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування;

Як відомо, Тарас Козак є власником телеканалів «112 Україна», Zik та Newsone. Щоправда, реальним власником телеканалів ЗМІ називають Віктора Медведчука.