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    Суспільство

    Через санкції: ефір телеканалів Newsone, 112 Україна та Zik почали відключати

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    Так зараз виглядає телеканал&nbsp;Zik - Через санкції: ефір телеканалів Newsone, 112 Україна та Zik почали відключати
    Так зараз виглядає телеканал Zik
    Фото: Главком

    Під санкції потрапив власник телеканалів Тарас Козак

    У вівторок ввечері, 2 лютого, в Україні почали блокувати ефір трьох телеканалів – Newsone, «112 Україна» та Zik. Усі вони, а також їхній власник нардеп від ОПЗЖ Тарас Козак, потрапили під санкції.

    Скріншот з ефіру підсанкційного телеканалу Козака-Медведчука
    Скріншот з ефіру підсанкційного телеканалу Козака-Медведчука

    Зазначимо, що частина провайдерів вже відключила вищевказані телеканали, проте деякі з них, як от Newsone, поки продовжують транслюватися.

    Як відомо, про запровадження санкцій проти Тараса Козака та його каналів на п’ять років йдеться в опублікованому рішенні РНБО, яке своїм указом затвердив президент України Володимир Зеленський.

    Санкції проти телеканалів передбачають:

    1. блокування активів;
    2. запобігання виведенню капіталів за межі України;
    3. зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;
    4. анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності;
    5. заборона користування радіочастотним ресурсом України;
    6. припинення надання послуг з ретрансляції/розповсюдження телепрограм/надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування;

    Як відомо, Тарас Козак є власником телеканалів «112 Україна», Zik та Newsone. Щоправда, реальним власником телеканалів ЗМІ називають Віктора Медведчука.

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      Теги: ЗМІ телебачення РНБО санкції Володимир Зеленський Україна президент Тарас Козак
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