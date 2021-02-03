Через санкції: ефір телеканалів Newsone, 112 Україна та Zik почали відключати
Під санкції потрапив власник телеканалів Тарас Козак
У вівторок ввечері, 2 лютого, в Україні почали блокувати ефір трьох телеканалів – Newsone, «112 Україна» та Zik. Усі вони, а також їхній власник нардеп від ОПЗЖ Тарас Козак, потрапили під санкції.
Зазначимо, що частина провайдерів вже відключила вищевказані телеканали, проте деякі з них, як от Newsone, поки продовжують транслюватися.
Як відомо, про запровадження санкцій проти Тараса Козака та його каналів на п’ять років йдеться в опублікованому рішенні РНБО, яке своїм указом затвердив президент України Володимир Зеленський.
Санкції проти телеканалів передбачають:
- блокування активів;
- запобігання виведенню капіталів за межі України;
- зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;
- анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності;
- заборона користування радіочастотним ресурсом України;
- припинення надання послуг з ретрансляції/розповсюдження телепрограм/надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування;
Як відомо, Тарас Козак є власником телеканалів «112 Україна», Zik та Newsone. Щоправда, реальним власником телеканалів ЗМІ називають Віктора Медведчука.