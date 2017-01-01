ЗМІ: У Білорусі українському журналісту Шаройку висунули звинувачення

Шаройку і Білорусі загрожує від 7 до 15 років ув’язнення

Затриманому у Білорусі українцеві Павлові Шаройку висунули звинувачення за статтею «шпигунство». Про це повідомляє офіційний представник білоруського КДБ Дмитро Побяржин агентству «БелаПАН», передає «Радіо Свобода». [READ_MORE] КДБ Білорусі підозрює Шаройка у «створенні агентурної мережі» у цій



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Павло Шаройко Скріншот: Телеканал ОНТ / YouTube

Шаройку і Білорусі загрожує від 7 до 15 років ув’язнення

Затриманому у Білорусі українцеві Павлові Шаройку висунули звинувачення за статтею «шпигунство».

Про це повідомляє офіційний представник білоруського КДБ Дмитро Побяржин агентству «БелаПАН», передає «Радіо Свобода».

КДБ Білорусі підозрює Шаройка у «створенні агентурної мережі» у цій країні.

У КДБ Білорусі стверджують, що український журналіст Павло Шаройко збирав інформацію про військові об'єкти Росії в республіці.

Проти нього порушили кримінальну справу за звинуваченням у шпигунстві, за нею йому загрожує від 7 до 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, 17 листопада про затримання власного кореспондента «Українського радіо» Павла Шаройка в Білорусі повідомили голова Національної громадської телерадіокомпанії України Зураб Аласанія і генеральний продюсер «Українського радіо» Дмитро Хоркін.

20 листопада в КДБ Білорусі повідомили, що український журналіст Павло Шаройко затриманий за звинуваченням у шпигунстві і нібито він зізнався, що є співробітником кадрового апарату військової розвідки України, які працюють під прикриттям.

КДБ Білорусі оголосив персоною нон грата радника посольства України в Білорусі Ігоря Скворцова. Білоруські спецслужби стверджують, що він є співробітником головного управління розвідки Міністерства оборони України і працював «під прикриттям».

У відповідь Україна вислала з країни білоруського дипломата.

20 листопада стало відомо про затримання в Білорусі директора українського «Заводу обважнювачів» Олександра Скиби.

21 листопада Державний прикордонний комітет Білорусі заявив про затримання 20 листопада трьох громадян України, які нібито порушили кордон, вирушивши по ягоди.