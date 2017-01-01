У Мінську визнають, що Лукашенко використав війну в Україні на свою користь

Білоруський політолог: завдяки українській проблемі Білорусь розморожує відносини з Заходом

Офіційний Мінськ отримав політичний капітал з того факту, що Білорусь стала важливим суб’єктом у врегулюванні української кризи, — таку думку висловив білоруський політолог Валерій Карбелевич у інтерв’ю «Главкому». «Два саміти, що стосуються України, відбулися тут, кілька років вже продовжуються переговори щодо



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Білоруський політолог: завдяки українській проблемі Білорусь розморожує відносини з Заходом

Офіційний Мінськ отримав політичний капітал з того факту, що Білорусь стала важливим суб’єктом у врегулюванні української кризи, — таку думку висловив білоруський політолог Валерій Карбелевич у інтерв’ю «Главкому».

«Два саміти, що стосуються України, відбулися тут, кілька років вже продовжуються переговори щодо Донбасу. Завдяки цьому Білорусь продемонструвала нейтралітет у конфлікті Росії з Україною і конфлікту Росії із Заходом», - пояснює політолог.

На думку Карбелевича, саме завдяки українській кризі Білорусь почала процес розморожування відносин із Заходом: «Були зняті санкції, застосовані щодо Білорусі, Лукашенка запросили на саміт Східного партнерства до Брюсселя…» Згадує аналітик і заяву Макея (Володимир Макей – міністр закордонних справ Білорусі – «Главком») про білоруських миротворців на Донбасі: «це все в рамках цієї логіки, створення образу «миротворця Білорусі».

Але в той же час політолог звертає увагу на те, що Білорусь послідовно, починаючи з 2014-го року, одразу після подій у Криму у всіх міжнародних організаціях голосує на користь Росії. «Нічого нового у цьому немає. Це така постійна політика влади Білорусі, щоби не сваритися з Росією», — говорить він.

Раніше повідомлялося, що дипломатичний скандал між Києвом та Мінськом набирає обертів. Після арешту в Мінську звинуваченого у шпигунстві українського журналіста Павла Шаройка з Білорусі вислали радника посла України Ігоря Скворцова. Україна не забарилася з відповіддю. «Керуючись принципом взаємності, Україна вислала першого секретаря посольства Білорусі в Україні і він вже покинув країну», — повідомила речник МЗС України Мар’яна Беца.

Цим подіям передували показове голосування Білорусі проти резолюції ООН щодо Криму, викрадення із Гомеля до Росії українського громадянина Павла Гриба, яке безперешкодно вчинили російські спецслужби. Далі стало відомо про арешт директора «Заводу обважнювачів» Олександра Скиби з Костянтинівки. Менеджер прибув до Білорусі на ділові переговори, і був затриманий начебто за спробу дати хабаря.

Повну версію інтерв’ю читайте тут: Білоруський політолог Валерій Карбелевич: Порошенку можна заплющити очі на те, що робить Мінськ