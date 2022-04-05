Обстріл Миколаєва: кількість загиблих зросла

Внаслідок ворожих обстрілів загинуло 12 людей, 41 – отримали поранення

В результаті обстрілів Миколаєва 4 квітня загинули 12 осіб. Крім того, 41 особа отримала поранення. Про це повідомляє Офісу генерального прокурора в Telegram.

«Внаслідок ворожих обстрілів загинуло 12 людей, 41 – отримали поранення, серед них четверо дітей», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що за даним фактом відкрито кримінальну справу за порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством.

«За даними слідства, 4 квітня 2022 року російські окупанти обстріляли цивільне населення в Миколаєві. В результаті вибухів снарядів пошкоджені житлові будинки та автотранспорт городян, а також об'єкти цивільної інфраструктури, серед яких лікарні», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, виклав відео, як рашисти осбтрілюють дитячу лікарню. Як повідомлялося, у понеділок, 4 квітня, російська армія обстріляла Миколаїв касетними снарядами.

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