«Золотий хлопчик». У Нідерландах приготували найдорожчий бургер у світі (фото)

Шеф-кухар Роберт Ян де Він чекає, коли статус бургера підтвердить Асоціація світових рекордів Гіннеса

Шеф-кухар Роберт Ян де Він чекає, коли статус бургера підтвердить Асоціація світових рекордів Гіннеса

Кухарі «De Daltons» використали для елітного бургера незвичайні продукти

У нідерландському ресторані «De Daltons» виготовили найдорожчий бургер у світі. Про це інформує NY Post.

З'їсти його пощастило голові Королівської асоціації продуктів харчування і напоїв Роберу Вілемсе, який заплатив за страву п’ять тисяч євро.

Гурман поділився враженнями: «Інгредієнти дуже добре доповнюють один одного, а смак насичений. Незважаючи на те, що бургер дуже дорогий, вам все одно варто брати його руками, тому що це єдиний спосіб з'їсти бургер. Оскільки булочка покрита сухозлітним золотом, ваші пальці теж стають золотими», – наголосив Вілемсе.

Кухарі «De Daltons» використали для елітного бургера незвичайні продукти, а саме японську яловичину вагю, ікру білуги, камчатського краба і білого трюфеля. На приготування «Золотого хлопчика» пішло майже дев’ять годин.

Наразі шеф-кухар Роберт Ян де Він чекає, коли статус бургера підтвердить Асоціація світових рекордів Гіннеса.

Додамо, що ірландець Ойсін Малліган, фітнес-тренер та блогер в Instagram, вирішив довести, що фастфуд не такий небезпечний для фігури, як це прийнято вважати.

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