Вчені розповіли про вплив харчування на розвиток раку і діабету

Фахівці порадили перекушувати фруктами після першого прийому їжі

Вчені Харбінського медичного університету повідомили, що здорове харчування включає в себе не тільки вживання правильних продуктів, але і їх грамотний розподіл протягом дня. Про це йдеться в дослідженні, опублікованому на сайті Американської кардіологічної асоціації.

Відзначається, що певні продукти слід їсти тільки в обмежені години. За словами фахівців, дотримання цього принципу може допомогти запобігти ризику розвитку раку, захворювань серцево-судинної системи і діабету.

Дослідниками було виявлено взаємозв'язок між вживанням фруктів в середині дня і зниженням числа захворювань серця.

У той же час представники «західної дієти», які вживали велику кількість зернових і крохмалистих продуктів, частіше страждали від подібних захворювань.

Також вченими було встановлено, що вечеря з овочами перешкоджала розвитку всіх трьох категорій захворювань.

Фахівці порадили перекушувати фруктами після першого прийому їжі, а молочними продуктами - після другого.

До слова, відомий лікар-педіатр Євген Комаровський розповів про те, чи існує взаємозв'язок між харчуванням і ризиком розвитку онкологічних захворювань.