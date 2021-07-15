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    Вчені розповіли про вплив харчування на розвиток раку і діабету

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    Вчені розповіли про вплив харчування на розвиток раку і діабету - Вчені розповіли про вплив харчування на розвиток раку і діабету
    Вчені розповіли про вплив харчування на розвиток раку і діабету

    Фахівці порадили перекушувати фруктами після першого прийому їжі

    Вчені Харбінського медичного університету повідомили, що здорове харчування включає в себе не тільки вживання правильних продуктів, але і їх грамотний розподіл протягом дня. Про це йдеться в дослідженні, опублікованому на сайті Американської кардіологічної асоціації.

    Відзначається, що певні продукти слід їсти тільки в обмежені години. За словами фахівців, дотримання цього принципу може допомогти запобігти ризику розвитку раку, захворювань серцево-судинної системи і діабету.

    Дослідниками було виявлено взаємозв'язок між вживанням фруктів в середині дня і зниженням числа захворювань серця.

    У той же час представники «західної дієти», які вживали велику кількість зернових і крохмалистих продуктів, частіше страждали від подібних захворювань.

    Також вченими було встановлено, що вечеря з овочами перешкоджала розвитку всіх трьох категорій захворювань.

    Фахівці порадили перекушувати фруктами після першого прийому їжі, а молочними продуктами - після другого.

    До слова, відомий лікар-педіатр Євген Комаровський розповів про те, чи існує взаємозв'язок між харчуванням і ризиком розвитку онкологічних захворювань.

    Теги: продукти харчування час
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    Вчені розповіли про вплив харчування на розвиток раку і діабету