Попри спеку, в Києві тривають продуктові ярмарки (адреси)

На ярмарках заборонено продаж продуктів, які швидко псуються.

Цього тижня в Києві триватимуть сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції. Про це повідомляє Департамент промисловості та розвитку підприємництва.

Ярмарки відбудуться:

15 липня (четвер) у:

Голосіївському районі – вул. Ломоносова (у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської);

Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10, просп. Романа Шухевича, 12-А;

Печерському районі – вул. Генерала Алмазова, 6;

Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна.

16 липня (п’ятниця) у:

Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116;

Деснянському районі – вул. Шолом-Алейхема (у межах вулиць Мілютенка та Кубанської України);

Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17А, вул. Алматинська, 64-74;

Печерському районі – пров. Виноградний, 4-6, перетин вулиць Леоніда Первомайського та Мечникова;

Святошинському районі – вул. Підлісна, 8, вул. Сільська, 16;

Солом’янському районі – вул. Пилипа Козицького (у межах вулиць Єреванської та Уманської), вул. Керченська (у межах вулиць Донецької та Мартиросяна);

Шевченківському районі – вул. Ризька, 1, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Деревлянська, 16-20, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та вул. Богдана Хмельницького, 94.

18 липня (неділя) у:

Деснянському районі – вул. Милославська (у межах вул. Миколи Закревського та просп. Володимира Маяковського);

Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (у межах вулиць Райдужної та Старосільської);

Печерському районі – вул. Джона Маккейна (у межах вулиць Іоана Павла II та Чигоріна);

Шевченківському районі – вул. Татарська, 32–38.

Крім того, у вихідні, 17-18 липня, у столиці відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки.

Ярмарки триватимуть:

17 липня (субота) у:

Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;

Деснянському районі – вул. Лісківська (у межах вулиць Милославської та Радунської), вул. Марини Цвєтаєвої (у межах вул. Миколи Закревського та просп. Володимира Маяковського);

Дніпровському районі – вул. Всеволода Нестайка (неподалік поштамту «Лівобережний»);

Печерському районі – вул. Катерини Білокур;

Солом’янському районі – вул. Героїв Севастополя (у межах просп. Любомира Гузара, 28 та вул. Чумака);

Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 1–17.

18 липня (неділя) у:

Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (у межах вулиць Михайла Ломоносова та Василя Касіяна).

Нагадаємо, у зв’язку зі спекою, що тримається у столиці, на ярмарках заборонено продаж продуктів, що швидко псуються.