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    Зовнішнє незалежне оцінювання з математики стане обов'язковим, - міністр освіти

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    Ганна Новосад&nbsp;<span>зазначила, що ЗНО з математики зроблять обов'язковим через проблеми з математичних знань в учнів</span> - Зовнішнє незалежне оцінювання з математики стане обов'язковим, - міністр освіти
    Ганна Новосад зазначила, що ЗНО з математики зроблять обов'язковим через проблеми з математичних знань в учнів

    ЗНО з математики буде дворівневим

    З 2021 року зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) з математики стане обов'язковим. Про це розповіла міністр освіти і науки Ганна Новосад, пише РБК-Україна.

    Новосад зазначила, що ЗНО з математики буде дворівневим. Його зроблять обов'язковим через проблеми з математичних знань в учнів.

    «У 2020 році змін не буде, а з 2021-го ЗНО з математики стане обов'язковим. Воно буде дворівневим, але не треба цього лякатися. Нам потрібно усвідомити, що проблема з математичних знань», - повідомила вона.

    За словами міністра, це повинно стати результатом зміни змісту освіти та методик викладання.

    «Ми повинні в цілому побороти страх перед математикою - це повинно стати результатом зміни змісту освіти та методик викладання. Тому що діти, коли вони щось не розуміють, спочатку цього бояться, а потім ненавидять. І потім це супроводжує все життя. Насправді через нормальні методики викладання, нормальний вміст програми, дуже важливо цей страх перед предметом побороти. І дати дітям впевненість у собі», - додала вона.

    Зазначимо, що ЗНО в Україні у 2020 році пройде з 21 травня по 15 червня. Згідно з графіком ЗНО-2020, реєстрація пройде з 3 лютого по 24 березня. Розміщення запрошень-перепусток відбудеться до 30 квітня.

    До слова, раніше на сайті президента з’явилася петиція з орфографічними помилками за скасування ЗНО.

    Автор петиції Дмитро Литвиненко вважає, що «ця петиція допоможе відміните (ЗНО) Зовнишне Незалежне Оцінювання, яке у 2019 році змінило в гіршу сторону 53000 долей, деякі з них не набрали всёго кілька балів і не змогли вступити до вищих навчальних закладів». Литвиненко впевнений, що «зовнішне незалежне оцінювання це не тест з якісним показником знань, це система яка калічить судьби, порушує нервову систему школярів та абітурьєнтів».

    ЗНО-2020 міністр Міністерство освіти і науки діти освіта школа петиція реєстрація Ганна Новосад
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