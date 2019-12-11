Зовнішнє незалежне оцінювання з математики стане обов'язковим, - міністр освіти



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Ганна Новосад зазначила, що ЗНО з математики зроблять обов'язковим через проблеми з математичних знань в учнів

ЗНО з математики буде дворівневим

З 2021 року зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) з математики стане обов'язковим. Про це розповіла міністр освіти і науки Ганна Новосад, пише РБК-Україна.

Новосад зазначила, що ЗНО з математики буде дворівневим. Його зроблять обов'язковим через проблеми з математичних знань в учнів.

«У 2020 році змін не буде, а з 2021-го ЗНО з математики стане обов'язковим. Воно буде дворівневим, але не треба цього лякатися. Нам потрібно усвідомити, що проблема з математичних знань», - повідомила вона.

За словами міністра, це повинно стати результатом зміни змісту освіти та методик викладання.

«Ми повинні в цілому побороти страх перед математикою - це повинно стати результатом зміни змісту освіти та методик викладання. Тому що діти, коли вони щось не розуміють, спочатку цього бояться, а потім ненавидять. І потім це супроводжує все життя. Насправді через нормальні методики викладання, нормальний вміст програми, дуже важливо цей страх перед предметом побороти. І дати дітям впевненість у собі», - додала вона.

Зазначимо, що ЗНО в Україні у 2020 році пройде з 21 травня по 15 червня. Згідно з графіком ЗНО-2020, реєстрація пройде з 3 лютого по 24 березня. Розміщення запрошень-перепусток відбудеться до 30 квітня.

До слова, раніше на сайті президента з’явилася петиція з орфографічними помилками за скасування ЗНО.

Автор петиції Дмитро Литвиненко вважає, що «ця петиція допоможе відміните (ЗНО) Зовнишне Незалежне Оцінювання, яке у 2019 році змінило в гіршу сторону 53000 долей, деякі з них не набрали всёго кілька балів і не змогли вступити до вищих навчальних закладів». Литвиненко впевнений, що «зовнішне незалежне оцінювання це не тест з якісним показником знань, це система яка калічить судьби, порушує нервову систему школярів та абітурьєнтів».