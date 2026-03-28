ЗСУ на фронті ліквідували кандидата у майстри спорту з кікбоксингу

Окупант Галац обіймав посаду начальника інженерної служби

Сили оборони ліквідували російського окупанта Олександра Галаца. Про це повідомляє «Главком».

49-річний Олександр Галац брав участь у злочинні війні проти України від самого її початку – з 2022 року.

«Чоловік мав вийти на пенсію у липні 2026 року. Був чинним офіцером російської армії. Обіймав посаду начальника інженерної служби. Займався спортом, був кандидатом у майстри спорту з кікбоксингу», – розповіла пропагандистам дружина окупанта Ксенія.

З жовтня 2025 року Галац вважався зниклим безвісти. Про те, що він загинув, стало відомо у лютому 2026 року.

Окупанта поховали 1 березня 2026 року у Волгограді. У нього залишилося п'ятеро дітей.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.