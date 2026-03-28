ЗСУ на фронті ліквідували кандидата у майстри спорту з кікбоксингу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
У ліквідованого окупанта залишилося п'ятеро дітей

Окупант Галац обіймав посаду начальника інженерної служби

Сили оборони ліквідували російського окупанта Олександра Галаца. Про це повідомляє «Главком».

49-річний Олександр Галац брав участь у злочинні війні проти України від самого її початку – з 2022 року. 

«Чоловік мав вийти на пенсію у липні 2026 року. Був чинним офіцером російської армії. Обіймав посаду начальника інженерної служби. Займався спортом, був кандидатом у майстри спорту з кікбоксингу», – розповіла пропагандистам дружина окупанта Ксенія.

З жовтня 2025 року Галац вважався зниклим безвісти. Про те, що він загинув, стало відомо у лютому 2026 року.

Окупанта поховали 1 березня 2026 року у Волгограді. У нього залишилося п'ятеро дітей.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Читайте також

Володимир Зеленський та Валерій Залужний
Контрнаступ 2023 року. Війна не пробачає спрощень Авторська стаття
7 березня, 07:00
Прощання з Лембергом відбудеться у вівторок, 3 березня
До Львова повернули останки сина підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія
28 лютого, 16:54
За даними аналітиків, дії українських військ створюють тактичні, оперативні та стратегічні наслідки, які можуть зірвати плани ворога
Контратаки Сил оборони на півдні можуть зірвати весняний наступ Росії – ISW
10 березня, 09:55
Вучич звинуватив Хорватію у спробах підірвати позиції Сербії та втручатися у її внутрішні справи
У світі може спалахнути нова війна: ще одна країна заявила про підготовку до вторгнення
14 березня, 18:33
Саакашвілі заявляє, що усі справи проти нього сфабриковані
Саакашвілі просить випустити його з в'язниці на похорон Патріарха Ілії II
19 березня, 15:21
Трамп задумався про згортання операції в Ірані
«Екскурсія» затягнулася: Трамп не знає, як завершити війну з Іраном – NYT
22 березня, 01:10
Рятувальники ліквідували пожежу
На Одещині загинула людина внаслідок атаки РФ: фото наслідків
25 березня, 07:58
Трамп заявив, що Іран сильно хоче укласти угоду, але боїться про це сказати
Трамп заявив, що Іран сильно хоче укласти угоду, але боїться про це сказати
26 березня, 05:19
Торік дві британські компанії принесли меру 5 млн грн роялті
Кличко за рік збільшив свої доходи вп’ятеро: декларація
Вчора, 16:15

Новини

Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
Вчора, 14:41
Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
Вчора, 08:06
В Україні без опадів: погода на 27 березня
Вчора, 05:59
Швеція оприлюднила основний склад на матч проти збірної України
26 березня, 20:54
Збірна України оголосила стартовий склад на матч проти Швеції
26 березня, 20:22
Зеленський звернувся до Саміту лідерів у Гельсінкі і розповів про внесок України в безпеку на Близькому Сході
26 березня, 14:17

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
