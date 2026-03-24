Сили оборони на фронті ліквідували екскерівника Барнаульської федерації біатлону

Прощання з окупантом Угаровим відбудеться у суботу, 28 березня 2026 року

Андрій Угаров пішов добровольцем воювати проти України восени 2024-го – у 58 років

Захисники України знишили російського окупанта Андрія Угарова. Про це повідомляє «Главком».

З 2010 до 2014 року Андрій Угаров керував Барнаульською федерацією біатлону. Також він був організатором у Барнаулі чемпіонатів Росії з біатлону серед ветеранів.

Андрій Угаров пішов добровольцем воювати проти України восени 2024 року – у 58 років.

Російські пропагандисти зазначають, що окупант був ліквідований, коли Сили оборони «накрили його мінометний розрахунок 8 березня».

Прощання з окупантом Угаровим відбудеться у суботу, 28 березня 2026 року.

Нагадаємо, Міжнародна федерація скелелазіння (World Climbing) визнала нейтральним атлетами російських військових.

Зокрема, нейтральний статус отримали представники російського військового клубу ЦСКА:

Єлизавета Іванова – старший сержант російської армії

Микола Яриловець – рядовий російської армії

Олена Красовська – сержант російської армії

Дмитро Факірьянов – прапорщик російської армії

Вікторія Мєшкова

Владислав Шевченко

Ще одна нейтральна росіянка Мілана Мельниченко в соцмережі Instagram вподобала допис з диктатором Володимиром Путіним.

Neutral athlete Milana Melnichenko liked a post with Putin pic.twitter.com/xC2bbxwsDa — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) March 23, 2026

Варто зазначити, що правила World Climbing забороняють нейтральним атлетами бути причетними до російських військових структур.

Як повідомлялося, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.