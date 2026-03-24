Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Сили оборони на фронті ліквідували екскерівника Барнаульської федерації біатлону

glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Прощання з окупантом Угаровим відбудеться у суботу, 28 березня 2026 року

Андрій Угаров пішов добровольцем воювати проти України восени 2024-го – у 58 років

Захисники України знишили російського окупанта Андрія Угарова. Про це повідомляє «Главком».

З 2010 до 2014 року Андрій Угаров керував Барнаульською федерацією біатлону. Також він був організатором у Барнаулі чемпіонатів Росії з біатлону серед ветеранів.

Андрій Угаров пішов добровольцем воювати проти України восени 2024 року – у 58 років.

Російські пропагандисти зазначають, що окупант був ліквідований, коли Сили оборони «накрили його мінометний розрахунок 8 березня».

Прощання з окупантом Угаровим відбудеться у суботу, 28 березня 2026 року.

Нагадаємо, Міжнародна федерація скелелазіння (World Climbing) визнала нейтральним атлетами російських військових.

Зокрема, нейтральний статус отримали представники російського військового клубу ЦСКА:

  • Єлизавета Іванова – старший сержант російської армії
  • Микола Яриловець – рядовий російської армії
  • Олена Красовська – сержант російської армії
  • Дмитро Факірьянов – прапорщик російської армії
  • Вікторія Мєшкова
  • Владислав Шевченко

Ще одна нейтральна росіянка Мілана Мельниченко в соцмережі Instagram вподобала допис з диктатором Володимиром Путіним.

Варто зазначити, що правила World Climbing забороняють нейтральним атлетами бути причетними до російських військових структур.

Як повідомлялося, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Теги: війна біатлон окупанти росія смерть

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua