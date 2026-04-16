ЗСУ на фронті ліквідували призера Чемпіонату світу з боксу

Сили оборони ліквідували російського окупанта Сухроба Сідікова. Про це повідомляє «Главком».

Сухроб Сідіков: що відомо

Сухроб Сідіков народився 6 жовтня 1989 року у Душанбе (Таджикистан). Спортивну кар'єру розпочав у Сизрані (РФ). У 2008 році йому було присвоєний розряд майстра спорту Росії з боксу.

Сухроб Сідіков був чемпіоном Росії серед студентів, завоював золото Всесвітньої літньої Універсіади 2013 року в Казані, здобував перемогу на міжнародних турнірах.

Зокрема, у 2013 році Сідіков здобув бронзу престижного міжнародного турніру «Меморіал Макара Мазая», що відбувався в Маріуполі. Він змагався у ваговій категорії до 75 кг.

У 2014 році Сідіков став срібним призером чемпіонату світу з боксу серед студентів, який проходив у Якутську.

Він також брав участь у Світовій серії боксу (WSB) у складі «Russian Boxing Team».

Ліквідація окупанта

Прощання з ліквідованим окупантом Сідіковим відбулося у Сизрані у вівторок, 14 квітня 2026 року.

Наразі російські пропагандисти не повідомляють про дату та деталі знищення загарбника. Лише зазначають, що він був ліквідований під час виконанням ними бойових задач.

