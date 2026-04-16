ЗСУ на фронті ліквідували призера Чемпіонату світу з боксу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
glavcom.ua
Сили оборони ліквідували російського окупанта Сухроба Сідікова. Про це повідомляє «Главком».

Сухроб Сідіков: що відомо

Сухроб Сідіков народився 6 жовтня 1989 року у Душанбе (Таджикистан). Спортивну кар'єру розпочав у Сизрані (РФ). У 2008 році йому було присвоєний розряд майстра спорту Росії з боксу.

Сухроб Сідіков був чемпіоном Росії серед студентів, завоював золото Всесвітньої літньої Універсіади 2013 року в Казані, здобував перемогу на міжнародних турнірах.

Зокрема, у 2013 році Сідіков здобув бронзу престижного міжнародного турніру «Меморіал Макара Мазая», що відбувався в Маріуполі. Він змагався у ваговій категорії до 75 кг.

У 2014 році Сідіков став срібним призером чемпіонату світу з боксу серед студентів, який проходив у Якутську. 

Він також брав участь у Світовій серії боксу (WSB) у складі «Russian Boxing Team».

Ліквідація окупанта

Прощання з ліквідованим окупантом Сідіковим відбулося у Сизрані у вівторок, 14 квітня 2026 року.

Наразі російські пропагандисти не повідомляють про дату та деталі знищення загарбника. Лише зазначають, що він був ліквідований під час виконанням ними бойових задач.

Нагадаємо, скандальна російська гімнастка Ільтерякова у соцмережах активно підтримує війну проти України.

Ільтерякова в Instagram поставила лайки кільком публікаціям із диктатором Володимиром Путіним та російськими військовослужбовцями.

Також вона підписана на сторінку Микити Нагорного. Нагорного перебуває під санкціями України, Канади, США, Великої Британії та Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Скандальна гімнастка підписалася на сторінку російського пропагандиста Шамана. Він перебуває під санкціями Канади, ЄС та України за підтримку війни проти України. Ільтерякова також лайкала пости Шамана.

Крім того гімнастка підписалася на фан-сторінку Аліни Кабаєвої. Кабаєва потрапила під санкції Канади, Великої Британії, ЄС, США та України за підтримку російської агресії проти України.

