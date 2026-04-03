ЗСУ ліквідували кандидата у майстри спорту з важкої атлетики, який брав участь в анексії Криму

Володченко був ліквідований Силами оборони 17 січня 2026 року

Захисники України знищили російського окупанта Максима Володченка. Про це інформує «Главком».

Максим Володченко народився у місті Клинці Брянської області у 1984 році. У 18 років здобув розряд кандидата у майстри спорту з багатоборства та важкої атлетики.

У 2013 році підписав контракт і почав проходити службу на посаді розвідника-кулеметника у 16-й бригаді армійського спецназу Росії.

У 2014 році Володченко брав участь в анексії Криму. Також брав участь у бойових діях у Сирії.

Під час злочинної війни Росії проти України був заступником командира групи 16-ї бригади армійського спецназу Росії.

Гвардії прапорщик Максим Володченко був ліквідований Силами оборони 17 січня 2026 року на Краснолиманській ділянці фронту внаслідок удару FPV-дрона.

