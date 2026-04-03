ЗСУ ліквідували кандидата у майстри спорту з важкої атлетики, який брав участь в анексії Криму

Артем Худолєєв
Володченко був заступником командира групи 16-ї бригади армійського спецназу Росії

Володченко був ліквідований Силами оборони 17 січня 2026 року

Захисники України знищили російського окупанта Максима Володченка. Про це інформує «Главком».

Максим Володченко народився у місті Клинці Брянської області у 1984 році. У 18 років здобув розряд кандидата у майстри спорту з багатоборства та важкої атлетики. 

У 2013 році підписав контракт і почав проходити службу на посаді розвідника-кулеметника у 16-й бригаді армійського спецназу Росії.

У 2014 році Володченко брав участь в анексії Криму. Також брав участь у бойових діях у Сирії.

Під час злочинної війни Росії проти України був заступником командира групи 16-ї бригади армійського спецназу Росії.

Гвардії прапорщик Максим Володченко був ліквідований Силами оборони 17 січня 2026 року на Краснолиманській ділянці фронту внаслідок удару FPV-дрона.

Нагадаємо, скандальна російська гімнастка Ільтерякова у соцмережах активно підтримує війну проти України.

Ільтерякова в Instagram поставила лайки кільком публікаціям із диктатором Володимиром Путіним та російськими військовослужбовцями.

Також вона підписана на сторінку Микити Нагорного. Нагорного перебуває під санкціями України, Канади, США, Великої Британії та Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Скандальна гімнастка підписалася на сторінку російського пропагандиста Шамана. Він перебуває під санкціями Канади, ЄС та України за підтримку війни проти України. Ільтерякова також лайкала пости Шамана.

Крім того гімнастка підписалася на фан-сторінку Аліни Кабаєвої. Кабаєва потрапила під санкції Канади, Великої Британії, ЄС, США та України за підтримку російської агресії проти України.

Теги: важка атлетика Крим війна окупанти смерть

