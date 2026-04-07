Екскапітан збірної України став президентом створеного окупантами фейкового «Шахтаря»

Фейковий «Шахтар» отримав право грати у Другій лізі російського футболу

Екскапітан збірної України з футболу Ігор Петров став президентом фейкового «Шахтаря», створеного у Донецьку окупантами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Gorlovka.ua.

Ігор Петров: що відомо

Петров – вихованець горлівського футболу. Як гравець він ставав володарем Кубка та Суперкубка СРСР.

У «Шахтар» Петров потрапив у 16 ​​років. У 1982 році він почав грати в основному складі, а закінчив у 1998 році. Була недовга перерва, пов'язана з виступами в Ізраїлі, де за три сезони у тамтешньому чемпіонаті забив 28 м'ячів.

Він єдиний в історії донецького «Шахтаря» футболіст, якому вдалося забити три м'ячі в одному матчі київському «Динамо». Також Петров – перший капітан збірної України в офіційному матчі.

7 вересня 1994 року він вийшов на гру проти збірної Литви як капітан команди.

Петров – один із найкращих бомбардирів українського футболу, член символічного клубу бомбардирів України імені Олега Блохіна (забив 112 голів в офіційних матчах).

У 1998 році Петров завершив професійну кар'єру, перейшовши на тренерську діяльність. Президент донецького клубу Рінат Ахметов запропонував йому залишитись у тренерському штабі «Шахтаря».

У 2005-2012 роках Петров очолював донецький «Олімпік».

Після окупації Донецька у 2014 році він не залишив місто – став футбольним функціонером. Його посада звучала як «президент футбольного союзу ДНР».

Нещодавно Петров став президентом фейкового «Шахтаря».

Що відомо про фейковий «Шахтар»

Футбольний клуб «Шахтар» бере участь у чемпіонатах окупованих росіянами територій України. Наразі він отримав право грати у Другій лізі російського футболу. «Домашньою» ареною самозваного «Шахтаря» став стадіон у російському Таганрозі.

Нещодавно «глава ДНР» Денис Пушилін заявив, що тренувальну базу для фейкового «Шахтаря» планують організувати в окупованій Росією Абхазії.

