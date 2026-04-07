Екскапітан збірної України став президентом створеного окупантами фейкового «Шахтаря»

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
Петров – перший капітан збірної України в офіційному матчі

Фейковий «Шахтар» отримав право грати у Другій лізі російського футболу

Екскапітан збірної України з футболу Ігор Петров став президентом фейкового «Шахтаря», створеного у Донецьку окупантами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Gorlovka.ua.

Ігор Петров: що відомо

Петров – вихованець горлівського футболу. Як гравець він ставав володарем Кубка та Суперкубка СРСР.

У «Шахтар» Петров потрапив у 16 ​​років. У 1982 році він почав грати в основному складі, а закінчив у 1998 році. Була недовга перерва, пов'язана з виступами в Ізраїлі, де за три сезони у тамтешньому чемпіонаті забив 28 м'ячів. 

Він єдиний в історії донецького «Шахтаря» футболіст, якому вдалося забити три м'ячі в одному матчі київському «Динамо». Також Петров – перший капітан збірної України в офіційному матчі.

7 вересня 1994 року він вийшов на гру проти збірної Литви як капітан команди.

Петров – один із найкращих бомбардирів українського футболу, член символічного клубу бомбардирів України імені Олега Блохіна (забив 112 голів в офіційних матчах).

У 1998 році Петров завершив професійну кар'єру, перейшовши на тренерську діяльність. Президент донецького клубу Рінат Ахметов запропонував йому залишитись у тренерському штабі «Шахтаря».

У 2005-2012 роках Петров очолював донецький «Олімпік».

Після окупації Донецька у 2014 році він не залишив місто – став футбольним функціонером. Його посада звучала як «президент футбольного союзу ДНР».

Нещодавно Петров став президентом фейкового «Шахтаря».

Що відомо про фейковий «Шахтар»

Футбольний клуб «Шахтар» бере участь у чемпіонатах окупованих росіянами територій України. Наразі він отримав право грати у Другій лізі російського футболу. «Домашньою» ареною самозваного «Шахтаря» став стадіон у російському Таганрозі.

Нещодавно «глава ДНР» Денис Пушилін заявив, що тренувальну базу для фейкового «Шахтаря» планують організувати в окупованій Росією Абхазії.

Нагадаємо, скандальна російська гімнастка Ільтерякова у соцмережах активно підтримує війну проти України.

Ільтерякова в Instagram поставила лайки кільком публікаціям із диктатором Володимиром Путіним та російськими військовослужбовцями.

Також вона підписана на сторінку Микити Нагорного. Нагорного перебуває під санкціями України, Канади, США, Великої Британії та Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Скандальна гімнастка підписалася на сторінку російського пропагандиста Шамана. Він перебуває під санкціями Канади, ЄС та України за підтримку війни проти України. Ільтерякова також лайкала пости Шамана.

Крім того гімнастка підписалася на фан-сторінку Аліни Кабаєвої. Кабаєва потрапила під санкції Канади, Великої Британії, ЄС, США та України за підтримку російської агресії проти України.

