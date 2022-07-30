Випущені по Харкову ракети влучили у стратегічне підприємство

Під обстріл потрапила територія заводу ім. Малишева

У ніч на 30 липня російські війська обстріляли територію заводу ім. Малишева в Харкові. Про це повідомив начальник слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

На місці події виявлено фрагменти ракети, ймовірно - ракетного комплексу С300.

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Потерпілих немає.

Завод імені В. О. Малишева — державне підприємство, що спеціалізується на випуску та модернізації важкої і легкої бронетехніки, колишній Харківський завод транспортного машинобудування ім. В. О. Малишева (ЗТМ).

Як повідомлялося, російські війська двічі вдарили ракетами по Харкову.

Уранці 30 липня російські окупанти обстріляли Новобаварський район Харкова. Внаслідок обстрілу пошкоджено двоповерхову нежитлову будівлю.

Також близько 3:00 ранку РФ здійснила ракетний обстріл Слобідського району Харкова. Пошкоджено будівлю навчального закладу.