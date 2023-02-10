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ЗСУ на Донеччині знищили зброю, якою хизувалися російські пропагандисти (відео 18+)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
ЗСУ на Донеччині знищили зброю, якою хизувалися російські пропагандисти (відео 18+)
На Донеччині ЗСУ ліквідували мінометний розрахунок окупантів
фото: з відкритих джерел (ілюстративне)

Для ЗСУ мінометний розрахунок окупантів виявився не таким вже й «невловимим»

На Донеччині ЗСУ ліквідували мінометний розрахунок окупантів, який тероризував українських захисників тривалий час. «Невловимого Василька», як його охрестили пропагандисти, застали зненацька і знешкодили за допомогою гранати. Про це повідомляє пресслужба 59-ї ОМПБр.

«10 днів тому російські пропагандисти хизувалися «невловимим» мінометним розрахунком. Нині окупанта-мінометника знищено. 82-мм автоматичний міномет 2Б9 «Васильок» на базі вантажного автомобіля пошкоджено», –  йдеться в повідомленні.

Українські захисники виявили розрахунок з повітря і завдяки БпЛА знищили його, кинувши гранату у кузов вантажівки, де перебували окупанти-мінометники зі своїм «Васильком».

Нагадаємо, раніше ЗСУ знищили сім човнів, які окупанти готували для диверсантів. Крім того, українські захисники пошкодили дві установки типу Град в Олешках, з яких загарбники обстрілювали Херсон.

10 лютого терорист Ігор Стрєлков-Гіркін поскаржився на те, що РФ програла бої під Вугледаром на Донеччині, угробивши 2 роти штурмовиків та купу техніки. Генералів ЗС РФ окупант назвав «кретинами», а артилеристів ЗСУ похвалив за влучність.

 

Теги: ЗСУ окупанти вантажівки

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