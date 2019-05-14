Окупанти знову обстрілювали українських військових із забороненої зброї



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Сьогодні о 10.15 вороги відкрили мінометний вогонь у бік оборонних позицій Об’єднаних сил неподалік села Шуми

Втрат серед українських військових від початку поточної доби нема

На Донеччині російсько-окупаційні війська від початку доби тричі обстріляли позиції Об'єднаних сил із заборонених зразків зброї. Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник.

«Від початку поточної доби, станом на 12.00 в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано три збройні провокації з боку противника. В усіх трьох випадках російсько-окупаційні війська відкривали вогонь із заборонених зразків зброї... Станом на зараз ситуація в районі проведення операції цілком контрольована українськими підрозділами, втрат з початку поточної доби немає», - повідомив речник.

Він уточнив, що з 07.05 і до 08.00 ранку противник обстріляв з мінометів та артилерії позиції українських військ у районі населених пунктів Лебединське та Водяне, випустивши в бік позицій українських захисників п’ятнадцять снарядів зі ствольної артилерії 122-го калібру, а також двадцять вісім мін з міномету калібру 120 мм. Обстріли велися з напрямку Саханки та Азову відповідно.

Згодом, о 10.15 вороги відкрили мінометний вогонь у бік оборонних позицій Об’єднаних сил неподалік села Шуми, витративши п’ятнадцять мін 82-го калібру. Вогонь вівся з боку шахти Гагаріна.

Речник ООС повідомив, що у відповідь українські військові застосували озброєння БМП.