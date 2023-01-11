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Чи зможуть росіяни захопити Бахмут: роз'яснення ISW

Альона Боженко
glavcom.ua
Чи зможуть росіяни захопити Бахмут: роз'яснення ISW
ISW спростував заяви РФ щодо оточення Бахмута після захоплення Соледара
фото ілюстративне

Контроль над Соледаром не обов'язково дозволить російським силам встановити контроль над Бахмутом, вважають аналітики

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що захоплення росіянами Соледара не означатиме, що місто Бахмут опиниться в оточенні. Про це йдеться у звіті ISW.

Зазначається, що наразі окупанти не захопили весь Соледар, попри кілька брехливих заяв росіян про те, що місто впало і що Бахмут ризикує опинитися в неминучому оточенні, зазначають експерти.

«Кілька російських джерел стверджували, що 10 січня сили ПВК «Вагнер» просунулися на захід від Соледара. Але Євген Пригожин спростував ці заяви, зазначивши, що «вагнерівці» все ще ведуть боротьбу проти скоординованого українського опору», – йдеться у щоденному звіті інституту.

Станом на 10 січня, відзначили аналітики ISW, є лише візуальне підтвердження присутності сил «Вагнера» в центрі Соледара.

«Однак реальність контролю над територією в Соледарі від кварталу до кварталу незрозуміла через динамічний характер міських боїв», – наголосили аналітики.

Аналітики додали, що навіть якщо брати за чисту монету «найгучніші» заяви росіян та їх претензії, взяття Соледара не віщувало б негайного оточення Бахмута.

Контроль над Соледаром не обов'язково дозволить російським силам встановити контроль за критично важливими наземними комунікаціями ЗСУ до Бахмута, як раніше оцінювала ISW, пишуть аналітики.

Чи зможуть росіяни захопити Бахмут: роз'яснення ISW фото 1

Ключові висновки аналітиків

  • Російські ЗМІ повідомили, що генерал-полковник Олександр Лапін, колишній командувач Центральним військовим округом і російськими військами в Харківській і північній частині Донецької областей під час значних втрат Росії у вересні 2022 року, призначений начальником штабу Сухопутних військ РФ.
  • Новина про призначення Лапіна генерує подальші розколи у фрагментованому російському інформаційному просторі.
  • Ігор Гіркін недвозначно натякнув, що підтримає відсторонення Володимира Путіна від влади, припустивши, що серед деяких блогерів може зростати готовність послабити самоцензуру і прямо критикувати Путіна.
  • Український Генеральний штаб відхилився від своєї звичайної схеми повідомлень про російські війська в Білорусі та поблизу північного кордону України, що свідчить про можливу підготовку Росії до наступу на північ України, хоча, за оцінкою ISW, такий хід подій наразі залишається малоймовірним.
  • Українські війська продовжували утримувати позиції на лінії Сватове — Кремінна.
  • Російські війська проводили наземні атаки по всій лінії фронту в Донецькій області та досягли успіхів навколо Соледара, але не захопили населений пункт, незважаючи на неправдиві заяви.
  • Кремль продовжує заперечувати, що російська влада готується до чергової хвилі часткової мобілізації.
  • Російська окупаційна влада з усіх сил намагається стримати ефективний партизанський рух на окупованих територіях.

Нагадаємо, у Соледарі Донецької області ситуація критична, і в ході запеклих боїв та російськими окупантами у місті позиції та будівлі переходять із рук у руки.

Додамо, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські воїни продовжують тримати оборону Соледару Донецької області, наразі у лавах російських військ багато втрат. 

Також речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий заявив, що українські захисники працюють на максимальне виснаження російських військ біля Соледара на Бахмутському напрямку, щоби навіть мінімальні успіхи ворога стали його поразкою. 

Теги: окупанти місто Бахмут росіяни

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