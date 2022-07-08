ЗСУ відбили гелікоптерну атаку на Херсонщині

Наші бійці втрат не зазнали

Росіяни втекли з поля бою

На Херсонщині 7 липня росіяни ударним гелікоптером Ка-52 намагалися атакувати наші позиції, але ЗСУ їх відбили. Про це повідомило оперативне командування «Південь».

Українське військо втрат не зазнало, а росіяни без успіху втекли, ухиляючись від вогню у відповідь.

Крім того, зазначається, що під час повітряного протистояння над Чорним морем ворожий винищувач Су-35 застосував керовані ракети «повітря-повітря» по парі наших штурмовиків. В ОК «Південь» зазначили, що «для нас – без втрат, для ворога – без успіху».

Також ввечері росіяни з важкої стволової артилерії обстріляли околиці Галіциново на Миколаївщині. Без людських втрат.

Нагадаємо, напередодні ЗСУ на півдні «мінусували» чотири склади ворога і майже 40 окупантів.

Також президент 6 липня заявив, що ЗСУ просуваються на кількох напрямках.

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