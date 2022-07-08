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    Новини

    ЗСУ відбили гелікоптерну атаку на Херсонщині

    Наші бійці втрат не зазнали - ЗСУ відбили гелікоптерну атаку на Херсонщині
    Наші бійці втрат не зазнали
    фото з відкритих джерел

    Росіяни втекли з поля бою

    На Херсонщині 7 липня росіяни ударним гелікоптером Ка-52 намагалися атакувати наші позиції, але ЗСУ їх відбили. Про це повідомило оперативне командування «Південь».

    Українське військо втрат не зазнало, а росіяни без успіху втекли, ухиляючись від вогню у відповідь.

    Крім того, зазначається, що під час повітряного протистояння над Чорним морем ворожий винищувач Су-35 застосував керовані ракети «повітря-повітря» по парі наших штурмовиків. В ОК «Південь» зазначили, що «для нас – без втрат, для ворога – без успіху».

    Також ввечері росіяни з важкої стволової артилерії обстріляли околиці Галіциново на Миколаївщині. Без людських втрат.

    Нагадаємо, напередодні ЗСУ на півдні «мінусували» чотири склади ворога і майже 40 окупантів.

    Також президент 6 липня заявив, що ЗСУ просуваються на кількох напрямках.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна парі Україна окупація #stoprussia
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    ЗСУ відбили гелікоптерну атаку на Херсонщині