Канада передасть Україні 39 бронетранспортерів

Бронемашини виготовлені на заводі General Dynamics

Канада направить в Україну 39 броньованих бойових машин вогневої підтримки виробництва General Dynamics цього літа. Про це заявила міністерка оборони Канади Аніта Ананд, повідомляє Reuters.

Бронемашини виготовлені на заводі General Dynamics в Лондоні, Онтаріо. Техніка може використовуватися в якості санітарних, ремонтно-евакуаційних машин, а також для перевезення військ.

Передача партії нової бронетехніки є частиною військової підтримки Україні в розмірі $500 млн канадських доларів, передбаченої в бюджеті Канади ще у квітні.

Нагадаємо, нещодавно Резніков повідомив «чудові новини з Канади».

Як відомо, у червні британські броньовані машини Husky Tactical Support Vehicle почали надходити в Україну.

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