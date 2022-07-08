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    Новини

    Канада передасть Україні 39 бронетранспортерів

    Стали відомі терміни поставки - Канада передасть Україні 39 бронетранспортерів
    Стали відомі терміни поставки
    фото ілюстративне, з відкритих джерел

    Бронемашини виготовлені на заводі General Dynamics

    Канада направить в Україну 39 броньованих бойових машин вогневої підтримки виробництва General Dynamics цього літа. Про це заявила міністерка оборони Канади Аніта Ананд, повідомляє Reuters.

    Бронемашини виготовлені на заводі General Dynamics в Лондоні, Онтаріо. Техніка може використовуватися в якості санітарних, ремонтно-евакуаційних машин, а також для перевезення військ.

    Передача партії нової бронетехніки є частиною військової підтримки Україні в розмірі $500 млн канадських доларів, передбаченої в бюджеті Канади ще у квітні.

    Нагадаємо, нещодавно Резніков повідомив «чудові новини з Канади».

    Як відомо, у червні британські броньовані машини Husky Tactical Support Vehicle почали надходити в Україну.

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    Теги: росія окупанти Канада війна партії Україна окупація перевезення #stoprussia
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    Канада передасть Україні 39 бронетранспортерів