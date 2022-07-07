ЗСУ на півдні «мінусували» чотири склади ворога і майже 40 окупантів
Українські бійці відбили спробу штурму в напрямку Миролюбівки
За добу, 6 липня, ЗСУ знищили чотири військові склади, які перебували на окупованих територіях Херсонської та Миколаївської областях. Також противник втратив багато живої сили і техніки. Про це повідомляє оперативне командування «Південь».
Відзначається, що три склади з боєприпасами знаходили в Миколаївській області. Ще один склад з паливно-мастильними матеріалами під Херсоном.
Українські військові ліквідували:
- 38 окупантів,
- танк Т-62,
- два мінометних комплекси 120-го калібру «Сани»,
- дві одиниці броньованої техніки,
- чотири одиниці автомобільної техніки.
Також повідомляється про знищення ворожої диверсійно-розвідувальної групи в районі Добрянки.
Крім того, українські захисники відбили спробу штурму в напрямку Миролюбівки.
Як відомо, напередодні у Херсоні партизани знищили ворожий склад боєприпасів.
Нагадаємо, ЗСУ за тиждень значно «скоротили» склади боєприпасів ворога: названа цифра знищених.