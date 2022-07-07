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    Новини

    ЗСУ на півдні «мінусували» чотири склади ворога і майже 40 окупантів

    Наші захисники відзвітували про успіхи - ЗСУ на півдні «мінусували» чотири склади ворога і майже 40 окупантів
    Наші захисники відзвітували про успіхи
    фото: Генштаб

    Українські бійці відбили спробу штурму в напрямку Миролюбівки

    За добу, 6 липня, ЗСУ знищили чотири військові склади, які перебували на окупованих територіях Херсонської та Миколаївської областях. Також противник втратив багато живої сили і техніки. Про це повідомляє оперативне командування «Південь».

    Відзначається, що три склади з боєприпасами знаходили в Миколаївській області. Ще один склад з паливно-мастильними матеріалами під Херсоном.

    Українські військові ліквідували:

    • 38 окупантів,
    • танк Т-62,
    • два мінометних комплекси 120-го калібру «Сани»,
    • дві одиниці броньованої техніки,
    • чотири одиниці автомобільної техніки.

    Також повідомляється про знищення ворожої диверсійно-розвідувальної групи в районі Добрянки.

    Крім того, українські захисники відбили спробу штурму в напрямку Миролюбівки.

    Як відомо, напередодні у Херсоні партизани знищили ворожий склад боєприпасів.

    Нагадаємо, ЗСУ за тиждень значно «скоротили» склади боєприпасів ворога: названа цифра знищених.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна військові Україна окупація #stoprussia
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    ЗСУ на півдні «мінусували» чотири склади ворога і майже 40 окупантів