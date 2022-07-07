ЗСУ на півдні «мінусували» чотири склади ворога і майже 40 окупантів

Наші захисники відзвітували про успіхи

Українські бійці відбили спробу штурму в напрямку Миролюбівки

За добу, 6 липня, ЗСУ знищили чотири військові склади, які перебували на окупованих територіях Херсонської та Миколаївської областях. Також противник втратив багато живої сили і техніки. Про це повідомляє оперативне командування «Південь».

Відзначається, що три склади з боєприпасами знаходили в Миколаївській області. Ще один склад з паливно-мастильними матеріалами під Херсоном.

Українські військові ліквідували:

38 окупантів,

танк Т-62,

два мінометних комплекси 120-го калібру «Сани»,

дві одиниці броньованої техніки,

чотири одиниці автомобільної техніки.

Також повідомляється про знищення ворожої диверсійно-розвідувальної групи в районі Добрянки.

Крім того, українські захисники відбили спробу штурму в напрямку Миролюбівки.

Як відомо, напередодні у Херсоні партизани знищили ворожий склад боєприпасів.

Нагадаємо, ЗСУ за тиждень значно «скоротили» склади боєприпасів ворога: названа цифра знищених.

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