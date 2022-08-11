Військові знищили пункт управління окупантів на півдні

Двічі гелікоптерами уражено опорний пункт і скупчення живої сили, озброєння та техніки ворожого війська

На південних рубежах українська армія завдала ударів по командних пунктах і пунктах управління ворожих військ. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Протягом дня ворогом було нанесено 8 авіаційних ударів гелікоптерами і штурмовою авіацією вздовж лінії зіткнення, важкою ствольною артилерією 152-го калібру обстріляно Галіцинове. Без втрат і суттєвих руйнувань – влучання поза межами села.

«Нами протягом бойового дня нанесено 6 авіаційних ударів. Двічі забезпечено роботу штурмової авіації по опорному пункту і осередку живої сили, озброєння та техніки ворога в Бериславському районі. Двічі бомбардувальники атакували 2 склади боєприпасів і ще один осередок техніки в Баштанському районі. Двічі гелікоптерами уражено опорний пункт і скупчення живої сили, озброєння та техніки ворожого війська», - йдеться у повідомленні.

При намаганні ворога проводити повітряну розвідку в Миколаївському районі безпілотний літальний апарат «Елерон-3» був збитий зенітно-ракетним підрозділом.

За результатами відпрацювання українськими ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань, втрати ворога складають: 41 загарбник, 3 гаубиці «Мста-Б», 7 одиниць броньованої та автомобільної техніки. Остаточні результати дорозвідуються.

«В районі Новокам’янки нами нанесено вогневий удар по командному пункту 126 окремої бригади берегової охорони берегових військ ВМФ РФ, а біля Червоного Маяка нашими зусиллями 49 ворожа армія лишилася без свого пункту управління. В Іщенці уражено командно-спостережний пункт батальйонної тактичної групи 76-ої десантно-штурмової дивізії, а в районі Барвінку – склад боєприпасів», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Пентагон повідомляє, що останніми днями ситуація на сході України дещо стабілізувалася. Це пов'язано з тим, що Росія почала переміщати свої війська на запорізький та херсонський напрямок.