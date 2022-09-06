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ЗСУ відбили населені пункти на півдні: Міноборони готує заяву

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ відбили населені пункти на півдні: Міноборони готує заяву
Міноборони обіцяє повідомити згодом про звільнені території
фото: Генштаб

На півдні тривають позиційні бої

Українські військові відбили деякі населені пункти на півдні. Про звільнені території не повідомляють відразу ж, щоб не піддавати їх масованим ударам з боку окупантів. Про це заявила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк.

На півдні тривають позиційні бої. «Ми продовжуємо позиційні бої, є території, які нами вже звільнені, і є розрахунковий час оголошення цих територій такими, які вже повністю під юрисдикцією України. Тому давайте ще трішечки почекаємо, ми готуємо повідомлення офіційне на цей рахунок», – сказала Гуменюк.

Вона зазначила, що військові дуже серйозно стежать за тим, щоб звільнені населені пункти не піддавалися масованим артилерійським і авіаційним ударам з боку противника.

Як повідомлялося, Банкова анонсувала гарні новини на Харківському напрямку. Як повідомлялося, у пабліках терористичних угрупувань так званих «ЛНР» і «ДНР» поширюється інформацію, що загарбники на Харківському напрямку, зокрема, в районі міста Балаклія, зазнають потужних ударів під натиском бійців ЗСУ

Нагадаємо, триває сто дев’яносто п’ята доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. З високою інтенсивністю веде повітряну розвідку БпЛА. Намагається покращити логістичне забезпечення своїх військ. 

Теги: ЗСУ Міноборони війна окупація

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