Зустріч лідерів «нормандської четвірки» відклали через Росію



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Франція, Німеччина та Україна були готові до зустрічі в Парижі 16 вересня

Зустріч лідерів «нормандської четвірки» в Парижі не відбудеться найближчим часом, бо Росія «не може» взяти в ній участь.

Про це в ефірі телеканалу «Інтер» повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

За його словами, Франція, Німеччина та Україна були готові до зустрічі в Парижі 16 вересня.

«Але, на жаль, російська сторона не могла в цей час приїхати на зустріч. Ми зараз активно шукаємо новий час. Я думаю, місце залишиться в Парижі, і ми зараз шукаємо новий час для цієї зустрічі», — сказав Пристайко.

До слова, колишній заступник глави Адміністрації Петра Порошенка Костянтин Єлісєєв заявив, що Україна ніколи не давала згоди на формулу Штайнмайера.

Таким чином він прокоментував заяву міністра закордонних справ Вадима Пристайка в кулуарах 16-ї щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) в п'ятницю в Києві. Як відомо, Пристайко стверджує, що нинішня влада змушена обговорювати формулу Штайнмайера в тому числі тому, що на неї дав згоду колишній президент Порошенко.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що дату зустрічі лідерів країн «Нормандської четвірки» ще не визначено.

Як відомо, 2 вересня зовнішньополітичні радники лідерів Нормандської четвірки провели переговори в Берліні.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко після майже восьмигодинних переговорів заявив, що йшлося про виконання конкретних домовленостей, які відкриють шлях до зустрічі на вищому рівні.