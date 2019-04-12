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    Зустріч Макрона і Порошенка завершилася

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    12 квітня Порошенко та Макрон провели переговори - Зустріч Макрона і Порошенка завершилася
    12 квітня Порошенко та Макрон провели переговори
    Фото: Facebook Петра Порошенка

    Після переговорів Макрон провів президента України на ганок Єлисейського палацу

    Зустріч президента Франції Еммануеля Макрона і президента України Петра Порошенка в Парижі в п'ятницю тривала близько 50 хвилин.

    Після переговорів Макрон провів президента України на ганок Єлисейського палацу. Порошенко сів у автомобіль і поїхав.

    Подробиці зустрічі Порошенка та Макрона поки невідомі.

    Як відомо, у першій половині дня 12 квітня Порошенко перебував з візитом у Берліні, де проводив переговори із канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

    За словами президента, розмова з Меркель була досить конструктивною.

    «Ми виробили по-справжньому стратегічне партнерство між Києвом та Берліном», - заявив Порошенко.

    Також президент повідомив, що в процесі обговорення він з Меркель «підтримали великоднє припинення вогню, яке увійде в силу 18 квітня, за умови забезпечення його виконання з боку РФ».

    Нагадаємо, раніше у Єлисейському палаці підтвердили, що президент Франції Еммануель Макрон у п’ятницю, 12 квітня, прийме у себе обох кандидатів у президенти України - чинного главу держави Петра Порошенка та шоумена Володимира Зеленського.

    Зеленський вже побував на зустрічі з Макроном.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

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