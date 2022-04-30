Росіяни обстріляли евакуаційні автобуси у Попасній: люди зникли

Один транспорт знайшовся порожній зі слідами крові, іншого взагалі нема

У Попасній Луганської області диверсійно-розвідувальна група окупантів обстріляли два евакуаційні автобуси. Один із них знайшли порожнім зі слідами крові, іншого не виявили. Про це повідомив очільник Луганської обладміністрації Сергій Гайдай.

Каже, що подробиці події розповів один із волонтерів, якому вдалося вирватися. Він зміг вийти на зв’язок, проте наразі невідомо, де він перебуває.

Декілька груп українських військових побували на місці розстрілу евакуаційного транспорту, але виявили лише один пошкоджений автобус, людей в ньому не було, тільки сліди крові.

Другий автобус, який віз гуманітарну допомогу й на зворотному шляху мав забрати людей, не знайшли, звʼязку з водієм немає.

На Луганщині окупанти 29 квітня розстріляли два евакуаційні автобуси у населеному пункті Попасна. Після цього з водіями було втрачено звʼязок.

А ще вчора ворог відкрив вогонь по автомобілю із волонтерами, який рухався у напрямку Попасної Луганської області. У транспортному засобі перебували двоє місцевих мешканців та вінничанин. Минулося без жертв.